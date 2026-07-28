Kolejna para z programu "Rolnik szuka żony" ogłasza rozstanie

W 2014 r. na antenie TVP zadebiutował program "Rolnik szuka żony" i jako jedyny tego typu format w Polsce szybko zdobył popularność. Sukcesem są nie tylko rekordy oglądalności, ale przede wszystkim fakt, że przez 12 edycji wielu uczestników znalazło upragnioną miłość i założyło rodziny. Już tej jesieni TVP1 wyemituje 13. serię randkowego show.

Oni znaleźli miłość w "Rolnik szuka żony"

"Rolnik szuka żony" to program, który ma pomóc ludziom odnaleźć swoją drugą połówkę. W historii show są pary, które stanęły na ślubnym kobiercu i wychowują dzieci. Wśród nich są m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy, Agnieszka i Robert Filipiukowie, Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz czy też Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Niestety, na happy end nie mogą już liczyć Gabriel i Weronika, którzy poznali się w 12. edycji programu.

Gabriel i Weronika z "Rolnik szuka żony 12" rozstali się

Gabriel zgłosił się do programu TVP1, aby znaleźć miłość. Wszystko wskazywało na to, że rolnik wybierze Klaudię. Gabriel zdecydował się jednak stworzyć związek z Weroniką. Nie przeraziła go nawet odległość. Jego wybranka na co dzień mieszka w woj. zachodniopomorskim, a on ma gospodarstwo w Wielkopolsce. Jeszcze w grudniu, podczas świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony", zapewniali, że nadal są razem. Niestety, ich relacja jest już przeszłością. "Z uwagi na szacunek do osób oglądających program, które nam kibicowały, odpowiem krótko. Nie jestem już z Weroniką. Proszę o uszanowanie naszej prywatności i niedopytywanie o szczegóły" - napisał Gabriel w poście na Instagramie.