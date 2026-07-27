Nowa uczestniczka "Tańca z gwiazdami" wywołała burzę w sieci

Pierwszy odcinek 19. edycji "Tańca z gwiazdami" już we wrześniu. Produkcja show od pewnego czasu odsłania kolejne karty. Już wiadomo, że na parkiecie tym razem zobaczymy: Helenę Englert, Mandarynę, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Monikę Borzym, Joannę Jędrzejczyk, Piotra "Gumę" Gumulca, Matteo Brunetti, Izabelę Kunę i Dominika Rupińskiego. Na oficjalnej liście uczestników nadal widnieje Andrzej Rosiewicz, jednak ostatnio okazało się, że jego udział w programie stoi pod znakiem zapytania.

Ta wokalistka wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Podczas niedzielnego wydania "Halo tu Polsat" dowiedzieliśmy się, że w 19. edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy Karolinę "Kaeyrę" Baran. To 25-letnia polsko-amerykańska wokalistka, która urodziła się i wychowywała w Stanach Zjednoczonych. "Mocny głos, energia i amerykański akcent! Prosto z Chicago na parkiet polskiej edycji Dancing with the Stars - do naszego składu dołącza Karolina „Kaeyra” Baran Wokalistka i multiinstrumentalistka urodzona w Stanach Zjednoczonych, w „American Idol” podbiła serce Simona Cowella, a ostatnio także serca polskich słuchaczy takimi hitami jak „Sour” czy „Kiss Kiss”. Sprawdzimy, jak poradzi sobie z tanecznym wyzwaniem" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

W 2018 r. Kaeyra wzięła udział w amerykańskiej wersji "Mam talent!", gdzie zachwyciła skład jurorski, w którym zasiadali wówczas m.in. Katy Perry i Simon Cowell. Ogólnopolską rozpoznawalność w Polsce zyskała w 2024 r. po tym, jak jej piosenka "Sour" zaczęła podbijać radiowe listy przebojów.

Internauci o nowej uczestniczce "Tańca z gwiazdami"

"Kto to taki?", "Mieszkam w USA i nigdy o niej nie słyszałem", "Nie znam", "Nie wiedziałem o jej istnieniu" - napisała część fanów "Tańca z gwiazdami". "Super dziewczyna, fajnie, że wystąpi w »Tańcu z gwiazdami«. Polonia amerykańska z pewnością będzie z niej dumna", "Krytykującym i dopytującym radzę zapoznać się z jej osobą, bo dziewczyna jest niesamowita i Polacy powinni być z niej dumni. Większość zna jej »Sour«, chociaż nie wie nawet, że to ona", "Jej hit z pewnością słyszałeś w radiu", "Bardzo utalentowana i wykształcona dziewczyna. Ma przepiękny głos i świetnie śmiga na kilku instrumentach, "Wygląda na ciekawą osobę" — czytamy w większości komentarzy.