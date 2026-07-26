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Renata Dancewicz nie gryzła się w język. Powiedziała, co myśli o Kościele

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:30
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Dancewicz
Renata Dancewicz opowiedziała w nowym wywiadzie o swoim stosunku do Kościoła/AKPA
Renata Dancewicz słynie ze szczerości. Aktorka otwarcie prezentuje swoje poglądy. W niedawnym wywiadzie opowiedziała o swoich przeżyciach z dzieciństwa związanych z chodzeniem do kościoła. Mówiła o buncie, który wtedy się w niej narodził.

Renata Dancewicz to znana polska aktorka filmowa i telewizyjna, która zdobyła popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak "Tato", "Pułkownik Kwiatkowski" czy serial "Na Wspólnej".

Renata Dancewicz wraca pamięcią do dzieciństwa

Renata Dancewicz od lat otwarcie mówi, że jest niewierząca. W wywiadzie dla radia RDC powróciła pamięcią do czasów dzieciństwa. Wytłumaczyła, skąd wziął się w niej głęboki sprzeciw wobec religijnych i społecznych schematów. Jak przyznaje, jej bunt narodził się już w wieku zaledwie kilku lat, gdy jako mała dziewczynka obserwowała życie na wsi u swojej babci Frani.

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Renata Dancewicz o buncie wobec Kościoła

Babcia była religijna i zabierała małą Renatę Dancewicz do kościoła. Dziewczynka uważnie obserwowała, co się wokół niej dzieje. "Patrzyłam, jak wygląda życie Kościoła na wsi. To ksiądz jest bożyszczem, jest oczywiście plenipotentem Boga, ale to on jest pięknie ubrany, jest całowany w rękę" - wspomina artystka w wywiadzie. Zauważała rażący kontrast między uwielbianym kapłanem a kobietami, które dbały o parafię, wykonując codzienne, niewdzięczne prace. "Zawsze się buntowałam przeciwko temu, że ktoś mówił mi «jesteś starsza, mądrzejsza, ustąp». To ja mówiłam «nie, to ja wolę być głupsza i nie będę ustępować«" - opowiadała Renata Dancewicz.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: aktorkakościółRenata Dancewicz
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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