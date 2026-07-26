Tak będzie wyglądać córka Lucy i Kusego w "Ranczu". Cezary Żak zdradził tajemnicę

"Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. W "Ranczu" zagrali m.in.: Cezary Żak (ksiądz i wójt), Ilona Ostrowska (Lucy), Paweł Królikowski (Jakub Kusy), Marta Lipińska (Michałowa), Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś), Violetta Arlak (żona wójta), Leon Niemczyk (Jan Japycz), Piotr Pręgowski (Patryk Pietrek), Franciszek Pieczka (Stacho Japycz), Marta Chodorowska (Klaudia, córka wójta), Dorota Chotecka (właścicielka sklepu), Bogdan Kalus (Handziuk), Sylwester Maciejewski (Solejuk).

Kto gra w 11. sezonie "Rancza"?

Aktorzy już pełną parą pracują na planie 11. sezonu "Rancza", który będzie nosił podtytuł "Zemsta wiedźm". Wśród nich są m.in.

Cezary Żak - wciela się w rolę bliźniaków - Pawła i Piotra Koziołów

Ilona Ostrowska - Lucy

Artur Barciś - Czerepach

Bartłomiej Kasprzykowski - ksiądz Robert

Piotr Pręgowski - Pietrek

Katarzyna Żak - Solejukowa

Bogdan Kalus - Hadziuk

Dorota Chotecka - Krystyna Więcławska

Nowe twarze w serialu "Ranczo"

Wśród nowych aktorów, którzy pojawią się w nowej odsłonie "Rancza" będą m.in. Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska czy Karolina i Paulina Chapko. Będzie wśród nich także kilkunastoletnia już córka Lucy i Kusego - Dorotka. Cezary Żak pokazał na Instagramie, kto wcieli się w Dorotkę. Potwierdził informacje, które krążyły w sieci. Przypomnijmy, że córka Lucy i Kusego urodziła się w 4 sezonie "Rancza", który był emitowany w 2009 roku.

Ona zagra córkę Lucy i Kusego w 11. sezonie "Rancza"

"Dzisiaj - młodzież. Najważniejsza sprawa w naszym życiu. Bardzo proszę, przedstawiam państwu…" - zapowiedział Cezary Żak w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. "Po raz pierwszy: Dorotka" - powiedziała Karolina Ludwiniak, która zagra córkę Lucy i Kusego.

Kim jest odtwórczyni roli Dorotki w 11. serii "Rancza"?

Dla Karoliny Ludwiniak "Ranczo" to pierwsza produkcja filmowa w Polsce. Do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Jest bowiem absolwentką Royal Holloway oraz Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie studiowała aktorstwo. Jej zagraniczna kariera trwa od 2022 r. Oprócz filmów występuje także w teatrze.