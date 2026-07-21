Izabela Kuna o Kościele. "Chodziłam tam ze strachu"

Izabela Kuna to świetna polska aktorka. Wielką popularność przyniosły jej takie filmu jak np. seria kinowa "Teściowie" czy wcześniejsze "Lejdis".

Izabela Kuna o wierze i Kościele

W rozmowie z "Newsweekiem" Izabela Kuna opowiedziała o swoim odejściu od Kościoła katolickiego i motywacjach, które przez lata determinowały jej religijność. "Moja mama twierdziła, że zerwałam z Kościołem, kiedy przyjechałam do Warszawy. Dokładnie tak, jak mówi matka serialowej Klary" - wspomniała Kuna, nawiązując do serialu TVN, który powstał na bazie jej książki. Jak podkreśla Izabela Kuna, Kościół był ważną częścią jej życia. Uczęszczała na lekcje religii, które bardzo lubiła. "Odbywała się w salkach katechetycznych i była sytuacją towarzyską. Za to nie lubiłam kościoła, mszy, które kojarzyły mi się z czymś smutnym" - przyznała. "Po latach zdałam sobie sprawę, że chodziłam tam ze strachu. Tak jak do spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca. Przez dziewięć lat! Za to mam odpust wieczny" - zażartowała. Dziś Izabela Kuna nie ukrywa krytycznego podejścia do Kościoła. Ma jednak nadal potrzebę wiary.

Izabela Kuna w "Tańcu z gwiazdami"

Na parkiecie 19. edycji "Tańca z gwiazdami" widzowie zobaczą Izabelę Kunę. "Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i w końcu się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt" - mówiła Plejadzie osoba związana z Polsatem na temat udziału Izabeli Kuny w "Tańcu z gwiazdami".

Kim jest Izabela Kuna?

Izabela Kuna to polska aktorka, którą widzowie znają doskonale z ról w serialach, filmach oraz w teatrze. Izabela Kuna wystąpiła m.in. filmach "Lejdis", "Wołyń", "Teściowie oraz serialach "Prosta sprawa", "Krew z krwi", "Klara" czy "Morderczynie".