Mandaryna jasno o ślubie z Michałem Wiśniewskim. To zadeklarowała

Dwie ceremonie ślubne Mandaryny i Michała Wiśniewskiego były przed laty szeroko komentowane. Ślub cywilny wzięli 11 lutego 2002 roku, a ślub kościelny - 10 grudnia 2003 roku w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie, za kołem podbiegunowym. W 2006 r. byli już po rozwodzie. Para ma dwoje dzieci - Fabienne Martę Wiśniewska oraz Xaviera Michała Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu się w sobie zakochali

Michał Wiśniewski jest w trakcie rozwodu ze swoją piątą żoną, Polą. Od pewnego czasu trwają spekulacje, dlaczego doszło do rozstania. Mówiło się, że Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. W niedzielę Michał Wiśniewski potwierdził oficjalnie te informacje. "Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, w styczniu, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - powiedział Michał Wiśniewski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mandaryna chce znowu wziąć ślub z Wiśniewskim?

Po tym, jak Michał Wiśniewski potwierdził, że znów jest z Mandaryną, głos zabrała również wokalistka. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o emocjach związanych z powrotem do byłego męża i stanowczo zaznaczyła, że nie planuje ponownego ślubu. W rozmowie z Pomponikiem artystka opowiedziała o tym, jak przeżywa powrót do byłego męża i ojca jej dwójki dzieci. Tancerka i piosenkarka przyznała, że po latach patrzy na ich relację z dużo większym doświadczeniem i spokojem. "Zamknęłam oczy i je otworzyłam i jestem dalej w 2005, ale mam nadzieję z mądrością, z doświadczeniem i z wiedzą z 2026 r. - stwierdziła. Na pytanie, czy myśli o tym, by znowu wyjść za Michała Wiśniewskiego odparła: "Nie, nie planujemy, po prostu będzie się nam fajnie żyło i możecie nam kibicować".

— zaznaczyła.