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Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem. Tak komentują to ich dzieci

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:30
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Mandaryna, Fabienne Marta Wiśniewska, Xavier Michał Wiśniewski
Na zdjęciu Mandaryna oraz jej dzieci - Xavier Michał Wiśniewski oraz Fabienne Marta Wiśniewska/AKPA
To najgorętszy news w polskim show-biznesie. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu są razem po 20 latach od rozwodu. Tak decyzję rodziców komentują ich dorosłe już dzieci - Xavier Michał Wiśniewski i Fabienne Marta Wiśniewska.

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to jedna z najsłynniejszych ceremonii w polskim show-biznesie. Wzięli ślub cywilny 11 lutego 2002 roku. Największym wydarzeniem był jednak ich ślub kościelny, który odbył się 10 grudnia 2003 roku w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie, za kołem podbiegunowym. W 2006 r. byli już po rozwodzie. Para ma dwoje dzieci - Fabienne Martę Wiśniewska oraz Xaviera Michała Wiśniewskiego.

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Mandaryna i Michał Wiśniewski są znowu razem

Michał Wiśniewski jest w trakcie rozwodu ze swoją piątą żoną, Polą. Od pewnego czasu trwają spekulacje, dlaczego doszło do rozstania. Mówiło się, że Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. W niedzielę Michał Wiśniewski potwierdził oficjalnie te informacje. "Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, w styczniu, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - powiedział Michał Wiśniewski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Córka Michała Wiśniewskiego o decyzji rodziców

Mimo medialnego zamieszania lider Ich Troje nie zwalnia tempa i wyruszył z córką na "Wielką Wyprawę Maluchów". Podczas podróży Fiatem 126p Fabienne Wiśniewska poprosiła na InstaStories internautów o to, aby zadawali im pytania. Po chwili ponownie zwróciła się do fanów. Zaapelowała, aby pytania nie dotyczyły jedynie związku jej rodziców. "Potrzebujemy bardziej ambitnych pytań niż to, czy Mandaryna wróciła do Michała Wiśniewskiego" - powiedziała Fabienne Wiśniewska na InstaStories.

Xavier Wiśniewski komentuje

Syn Marty i Michała Wiśniewskich w rozmowie z portalem eska.pl podkreślił, że kibicuje rodzicom. "Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet" - stwierdził.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dziecimichał wiśniewskiMandaryna
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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