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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca jesienią. Ogłoszono pierwszego uczestnika

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 12:04
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TTBZ
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca jesienią. Ogłoszono pierwszego uczestnika/AKPA
Polsat od kilku tygodni ujawnia nazwiska uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz stacja zdradziła, kto weźmie udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". To znana postać polskiej sceny muzycznej a dokładnie disco polo.

Choć wakacyjna przerwa w stacjach telewizyjnych trwa, Polsat powoli odsłania karty i ujawnia uczestników swoich najchętniej oglądanych przez widzów formatów. Wiadomo już, że na antenę powróci "Taniec z Gwiazdami".

Polsat odkrywa karty

Stacja ujawniła już kilka nazwisk uczestników nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami". Wśród nich będą m.in.

  • Helena Englert
  • Izabela Kuna
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska
  • Piotr "Guma" Gumulec
  • Krzysztof Kwiatkowski

Pod znakiem zapytania stoi udział Andrzeja Rosiewicza. Aktor, jak donoszą media, zmaga się z problemami zdrowotnymi i podjął decyzję o rezygnacji z show. Wiadomo też, że w jury zabraknie Ewy Kasprzyk. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi.

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Gwiazda disco polo w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Kolejnym uwielbianym przez widzów formatem, który można oglądać na antenie Polsatu jest "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Produkcja właśnie ogłosiła nazwisko pierwszego uczestnika. Swoje umiejętności wokalne i aktorskie będzie prezentował Marcin Miller.

Przed Wami pierwszy z uczestników 23. edycji "TTBZ", człowiek orkiestra - Marcin Miller! Polski muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Juror programu "Disco Star" - czytamy na profilu programu.

Kim jest Marcin Miller?

Marcin Miller to od lat jedna z gwiazd gatunku muzyki disco polo. W 1990 r. założył zespół Boys i do dziś pozostaje jego frontmanem. Do tego wszystkiego szczęśliwy mąż, dumny ojciec dwóch synów i rozanielony dziadek trzech wnuków. Marcin, witamy na pokładzie - czytamy w wizytówce zamieszczonej na profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na swoim koncie Marcin Miller ma takie piosenki jak:

  • "Jesteś szalona"
  • "Wolność"
  • "Łobuz"
  • "Najpiękniejsza dziewczyna".
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolsatTwoja twarz brzmi znajomoMarcin Miller
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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