Choć wakacyjna przerwa w stacjach telewizyjnych trwa, Polsat powoli odsłania karty i ujawnia uczestników swoich najchętniej oglądanych przez widzów formatów. Wiadomo już, że na antenę powróci "Taniec z Gwiazdami".
Polsat odkrywa karty
Stacja ujawniła już kilka nazwisk uczestników nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami". Wśród nich będą m.in.
- Helena Englert
- Izabela Kuna
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska
- Piotr "Guma" Gumulec
- Krzysztof Kwiatkowski
Pod znakiem zapytania stoi udział Andrzeja Rosiewicza. Aktor, jak donoszą media, zmaga się z problemami zdrowotnymi i podjął decyzję o rezygnacji z show. Wiadomo też, że w jury zabraknie Ewy Kasprzyk. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi.
Gwiazda disco polo w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Kolejnym uwielbianym przez widzów formatem, który można oglądać na antenie Polsatu jest "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Produkcja właśnie ogłosiła nazwisko pierwszego uczestnika. Swoje umiejętności wokalne i aktorskie będzie prezentował Marcin Miller.
Przed Wami pierwszy z uczestników 23. edycji "TTBZ", człowiek orkiestra - Marcin Miller! Polski muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Juror programu "Disco Star" - czytamy na profilu programu.
Kim jest Marcin Miller?
Marcin Miller to od lat jedna z gwiazd gatunku muzyki disco polo. W 1990 r. założył zespół Boys i do dziś pozostaje jego frontmanem. Do tego wszystkiego szczęśliwy mąż, dumny ojciec dwóch synów i rozanielony dziadek trzech wnuków. Marcin, witamy na pokładzie - czytamy w wizytówce zamieszczonej na profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na swoim koncie Marcin Miller ma takie piosenki jak:
- "Jesteś szalona"
- "Wolność"
- "Łobuz"
- "Najpiękniejsza dziewczyna".
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.