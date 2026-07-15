Choć wakacyjna przerwa w stacjach telewizyjnych trwa, Polsat powoli odsłania karty i ujawnia uczestników swoich najchętniej oglądanych przez widzów formatów. Wiadomo już, że na antenę powróci "Taniec z Gwiazdami".

Polsat odkrywa karty

Stacja ujawniła już kilka nazwisk uczestników nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami". Wśród nich będą m.in.

Helena Englert

Izabela Kuna

Marta "Mandaryna" Wiśniewska

Piotr "Guma" Gumulec

Krzysztof Kwiatkowski

Pod znakiem zapytania stoi udział Andrzeja Rosiewicza. Aktor, jak donoszą media, zmaga się z problemami zdrowotnymi i podjął decyzję o rezygnacji z show. Wiadomo też, że w jury zabraknie Ewy Kasprzyk. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi.

Gwiazda disco polo w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Kolejnym uwielbianym przez widzów formatem, który można oglądać na antenie Polsatu jest "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Produkcja właśnie ogłosiła nazwisko pierwszego uczestnika. Swoje umiejętności wokalne i aktorskie będzie prezentował Marcin Miller.

Przed Wami pierwszy z uczestników 23. edycji "TTBZ", człowiek orkiestra - Marcin Miller! Polski muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Juror programu "Disco Star" - czytamy na profilu programu.

Kim jest Marcin Miller?

Marcin Miller to od lat jedna z gwiazd gatunku muzyki disco polo. W 1990 r. założył zespół Boys i do dziś pozostaje jego frontmanem. Do tego wszystkiego szczęśliwy mąż, dumny ojciec dwóch synów i rozanielony dziadek trzech wnuków. Marcin, witamy na pokładzie - czytamy w wizytówce zamieszczonej na profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na swoim koncie Marcin Miller ma takie piosenki jak: