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Szaleństwo na Stadionie Narodowym. Bad Bunny przyciągnął tłumy. Skąd ten pseudonim?

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:19
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Bad Bunny
Bad Bunny przyjechał do Warszawy/East News
We wtorek 14 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpił Bad Bunny. To jedna z największych światowych gwiazd. Bad Bunny to zdobywca Grammy, ikona mody i "król latynoskiego trapu”. Skąd wziął się jego pseudonim?

Bad Bunny występuje w Polsce w ramach trasy koncertowej Debí Tirar Más Fotos World Tour. To jego pierwszy koncert w Polsce.

Polskie gwiazdy poszły na koncert Bad Bunny'ego

Plejada gwiazd pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego na PGE Narodowym. Maciej Kurzajewski zabrał syna, a Maffashion bawiła się z koleżankami. Wśród gości obecnych na koncercie znaleźli się też m.in. Anna Lewandowska, Ciocia Liestyle, Magdalena Tarnowska i Hanna Turnau.

Bad Bunny -król latynoskiego trapu

Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martínez Ocasio, urodził się w 1994 roku. Swoją karierę zaczynał od publikowania utworów w serwisie SoundCloud, a zanim zdobył międzynarodową rozpoznawalność, pracował w supermarkecie. Przełom nastąpił w 2016 roku, kiedy wydał singiel "Diles". Od tego momentu jego kariera nabrała tempa, a dziś nazywany jest „królem latynoskiego trapu". Jego muzyka to nie tylko reggaeton i latin trap - artysta chętnie sięga także po elementy popu, hip-hopu, rocka i tradycyjnych brzmień karaibskich.

Bad Bunny śpiewa tylko po hiszpańsku

Bad Bunny konsekwentnie tworzy piosenki w języku hiszpańskim, udowadniając, że światowy sukces nie wymaga śpiewania po angielsku. Jego utwory regularnie biją rekordy popularności w serwisach streamingowych i trafiają na szczyty światowych list przebojów. Artysta znany jest również z wyrazistego wizerunku i śmiałych modowych eksperymentów, które podziwiać można zarówno na scenie, jak i podczas oficjalnych wydarzeń branżowych. W lutym artysta przeszedł do historii jako pierwszy wykonawca, którego w pełni hiszpańskojęzyczny album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Album Roku.

Bad Bunny na Super Bowl

Portorykański artysta dał spektakularny występ, w pełni po hiszpańsku, podczas przerwy Super Bowl, czyli finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim. Jego 13-minutowy show obejrzało ponad 128 milionów widzów na całym świecie, a sam artysta otrzymał aż 9 nominacji do nagrody Emmy. Występ był manifestem kulturowej różnorodności i hołdem dla Ameryki Łacińskiej, podkreślając dumę z karaibskich korzeni.

Dlaczego Bad Bunny przyjął taki pseudonim?

Pseudonim "Bad Bunny" (pol. "Zły króliczek") pochodzi z dzieciństwa artysty. Na jednym ze zdjęć z dzieciństwa przyszły gwiazdor pozował przebrany za króliczka i miał bardzo niezadowoloną minę. Benito Antonio Martínez Ocasio uznał, że ta historia z dzieciństwa ma ogromny potencjał marketingowy, dobrze zapada w pamięć i świetnie sprawdzi się na scenie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: koncertBad BunnyStadion Narodowy
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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