Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka i piosenkarka ma na swoim koncie już wiele intratnych projektów filmowych i muzycznych. Jest również twarzą wielu kampanii reklamowych.

Julia Wieniawa była jurorką "Mam Talent!"

Przez ostatnie dwa lata widzowie mogli oglądać ją w roli jurorki programu "Mam Talent". Zasiadała w nim wraz z Marcinem Prokopem, Agnieszką Chylińską. W ostatnim sezonie do tego grona dołączył także Agustin Egurrola.

Julia Wieniawa odchodzi z "Mam Talent!"

Jak wynika z doniesień Pudelka Julia Wieniawa nie pojawi się już w tym programie stacji TVN. Postanowiła zrezygnować z tej posady, bo jak wynika ze spekulacji, miała otrzymać inną, bardzo intratną propozycję.

Julia rezygnuje z "Mam Talent" i nie zobaczymy jej w kolejnej edycji programu. Nie znamy powodu takiej decyzji, ale na korytarzach na Wiertniczej plotkuje się, że postanowiła podkupić ją konkurencja. Dla programu i oglądalności to duża strata - mówi w rozmowie z Pudelkiem osoba związana z TVN.

Julia Wieniawa zabrała głos

Kilka godzin po pojawieniu się tej informacji Julia Wieniawa zabrała głos. Wygląda na to, że zostałam trochę wywołana do tablicy, więc czas powiedzieć to także od siebie. Tak, po trzech sezonach kończę swoją przygodę z "Mam talent!" - napisała w oświadczeniu.

To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil. Dziękuję widzom za to, że byliście z nami przez ten czas. Dziękuję wszystkim uczestnikom za odwagę i serce, które zostawiali na tej scenie. I dziękuję całej ekipie - przed kamerą i za kulisami - za wspólnie spędzone sezony - dodała celebrytka.

W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną. Dziękuję za tę przygodę. Do zobaczenia - podsumowała.