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Michał Wiśniewski i Mandaryna rozwiedli się błyskawicznie. Teraz znów są razem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
46 minut temu
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Marta Wiśniewska, Michał Wiśniewski
Marta Wiśniewska, Michał Wiśniewski/AKPA
Na początku XXI wieku Michał Wiśniewski i Marta "Mandaryna" Wiśniewska byli najgorętszą parą show-biznesu w Polsce. Ich związek trwał pięć lat. Teraz okazuje się, że do siebie wrócili. Oto historia ich miłości, rozstania i powrotu.

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to jedna z najsłynniejszych ceremonii w polskim show-biznesie. Wzięli ślub cywilny 11 lutego 2002 roku. Największym wydarzeniem był jednak ich ślub kościelny, który odbył się 10 grudnia 2003 roku w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie, za kołem podbiegunowym.

Tak się poznali Mandaryna i Michał Wiśniewski

Mandaryna i Michał Wiśniewski poznali się w 2000 r. Marta Mandrykiewicz została tancerką, a potem choreografką grupy Ich Troje. Gdy się pierwszy raz spotkali, ona miała 17 lat. Michal Wiśniewski miał realizować musical i Marta miała mu pomóc, ale ostatecznie pomysł upadł. Została jednak w zespole. "W ogóle ja nie wiem, jak to się stało. Po prostu jakoś to się stało naturalnie, że coś jakoś zaiskrzyło. Nie pamiętam tego momentu za bardzo, ale pamiętam, że było nam blisko w rozmowach, w myśleniu szerszym o różnych rzeczach. Ja próbowałam wymyślić spektakl do tego, co on śpiewa. I tak od słowa do słowa. Miałam około 20 lat"- powiedziała Mandaryna w wywiadzie z Małgorzatą Ohme.

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Tyle kosztował ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Ślub pod kołem podbiegunowym, który wzięli Michał Wiśniewski i Mandaryna kosztował około 2 mln złotych. Na ceremonię gości dowieziono specjalnie wyczarterowanym samolotem. Uroczystość była transmitowana przez telewizję TVN w programie "Jestem, jaki jestem". Mandaryna i Michał Wiśniewski są rodzicami dorosłych już dzieci Fabienne i Xawiera. Ich małżeństwo trwało do 2006.

Rozwód Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

W 2006 r. Michał Wiśniewski postanowił złożyć pozew o rozwód. "Kocham Mandarynę, ale nie widzę ratunku dla naszego małżeństwa. Chcę rozwodu, bo nie wierzę, że Marta się zmieni" - mówił w programie "UWAGA!". "Przez parę lat byliśmy ze sobą bardzo blisko. Kiedy wychodziłam za Michała, byłam szaleńczo zakochana. A o tym nie da się zapomnieć. Przestaliśmy się dogadywać. Przestaliśmy być partnerami. Nie wiem nawet, kiedy to się stało. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że uda się nam do siebie wrócić. Dlatego tylko wynajęłam dom, a nie kupiłam. Teraz myślę, że nie ma już na to szans" - powiedziała Marta Wiśniewska w wywiadzie dla "Gali".

Michał Wiśniewski i Mandaryna rozwiedli się błyskawicznie. Teraz znów są razem
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Rozwód Manadryny i Michała Wiśniewskiego trwał 12 minut

Rozwód Mandaryny i Michała Wiśniewskiego trwał 12 minut. "Sama się nie spodziewałam" - powiedziała w jednym z wywiadów Mandaryna. Dogadali się w sprawie podziału majątku. "Przecież nie będziemy kłócić się o widelce. Jak ja mówię cut, to jest koniec" - wyjaśniła Marta Wiśniewska w rozmowie z Żurnalistą.

Mandaryna i Michał Wiśniewski są znowu razem

Michał Wiśniewski jest w trakcie rozwodu ze swoją piątą żoną, Polą. Od pewnego czasu trwają spekulacje, dlaczego doszło do rozstania. Mówiło się, że Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. W niedzielę Michał Wiśniewski potwierdził oficjalnie te informacje. "Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, w styczniu, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - powiedział Michał Wiśniewski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: miłośćmichał wiśniewskiMandaryna
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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