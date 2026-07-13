Sam Neill nie żyje. Aktor znany z "Parku jurajskiego" miał 78 lat

W poniedziałek rodzina Sama Neilla przekazała światu tragiczne informacje. Aktor zmarł w Sydney w Australii w wieku 78 lat. Bliscy artysty poinformowali o jego odejściu za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Sam odszedł w otoczeniu rodziny, z godnością, która charakteryzowała całe jego życie" – napisali w oświadczeniu na Instagramie.

Nagła i niespodziewana śmierć aktora

Rodzina aktora podkreśliła, że jego odejście było nagłe i niespodziewane. Jednocześnie bliscy zaznaczyli, że choć strata jest bolesna, pocieszeniem pozostaje fakt, że aktor nie przegrał walki z nowotworem. Warto przypomnieć, że w 2022 roku u Sama Neilla zdiagnozowano nowotwór krwi. Jednak jeszcze w kwietniu tego roku sam artysta informował swoich fanów o dobrych wieściach – wówczas badania wykazały, że jest wolny od choroby. Rodzina nie podała oficjalnej przyczyny śmierci.

Ikona srebrnego ekranu

Sam Neill zapisał się w historii kina jako aktor niezwykle wszechstronny. Widzowie na całym świecie kojarzą go przede wszystkim z kultowej roli doktora Alana Granta w serii "Park jurajski". Jego dorobek artystyczny jest jednak znacznie bogatszy. Aktor stworzył niezapomniane kreacje w nagradzanym "Fortepianie", a w ostatnich latach zdobył serca młodszej widowni rolą w popularnym serialu "Peaky Blinders". Jego kariera trwała dekady, a charakterystyczny styl gry i charyzma sprawiły, że Sam Neill na zawsze pozostanie w pamięci fanów kina jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia.