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Sam Neill nie żyje. Aktor znany z "Parku jurajskiego" miał 78 lat

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:56
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Sam Niell nie żyje
Sam Niell/Shutterstock
Zmarł Sam Neill, wybitny nowozelandzki aktor, którego miliony widzów pokochały za niezapomnianą rolę w "Parku jurajskim". Aktor odszedł w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku w Sydney w wieku 78 lat. Rodzina potwierdziła jego śmierć w oświadczeniu, zaznaczając, że odszedł w spokoju i otoczeniu najbliższych.

W poniedziałek rodzina Sama Neilla przekazała światu tragiczne informacje. Aktor zmarł w Sydney w Australii w wieku 78 lat. Bliscy artysty poinformowali o jego odejściu za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Sam odszedł w otoczeniu rodziny, z godnością, która charakteryzowała całe jego życie" – napisali w oświadczeniu na Instagramie.

Nagła i niespodziewana śmierć aktora

Rodzina aktora podkreśliła, że jego odejście było nagłe i niespodziewane. Jednocześnie bliscy zaznaczyli, że choć strata jest bolesna, pocieszeniem pozostaje fakt, że aktor nie przegrał walki z nowotworem. Warto przypomnieć, że w 2022 roku u Sama Neilla zdiagnozowano nowotwór krwi. Jednak jeszcze w kwietniu tego roku sam artysta informował swoich fanów o dobrych wieściach – wówczas badania wykazały, że jest wolny od choroby. Rodzina nie podała oficjalnej przyczyny śmierci.

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Ikona srebrnego ekranu

Sam Neill zapisał się w historii kina jako aktor niezwykle wszechstronny. Widzowie na całym świecie kojarzą go przede wszystkim z kultowej roli doktora Alana Granta w serii "Park jurajski". Jego dorobek artystyczny jest jednak znacznie bogatszy. Aktor stworzył niezapomniane kreacje w nagradzanym "Fortepianie", a w ostatnich latach zdobył serca młodszej widowni rolą w popularnym serialu "Peaky Blinders". Jego kariera trwała dekady, a charakterystyczny styl gry i charyzma sprawiły, że Sam Neill na zawsze pozostanie w pamięci fanów kina jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia.

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Źródło PAP
Tematy: aktornie żyjePark jurajskiSam Neill
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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