Michał Wiśniewski nie jest już katolikiem. Dlatego zmienił wyznanie

Znowu jest bardzo głośno o Michale Wiśniewskim. Wokalista Ich Troje rozwodzi się z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Niedawno przyznał, że wrócił do swojej drugiej żony, Marty Wiśniewskiej - "Mandaryny".

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to jedna z najsłynniejszych ceremonii w polskim show-biznesie. Wzięli ślub cywilny 11 lutego 2002 roku. Największym wydarzeniem był jednak ich ślub kościelny, który odbył się 10 grudnia 2003 roku w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie, za kołem podbiegunowym. W 2006 r. byli już po rozwodzie. Para ma dwoje dzieci - Fabienne Martę Wiśniewska oraz Xaviera Michała Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał Wiśniewski są znowu razem

Michał Wiśniewski jest w trakcie rozwodu ze swoją piątą żoną, Polą. Od pewnego czasu trwają spekulacje, dlaczego doszło do rozstania. Mówiło się, że Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. W niedzielę Michał Wiśniewski potwierdził oficjalnie te informacje. "Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, w styczniu, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - powiedział Michał Wiśniewski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Michał Wiśniewski opuścił Kościół Katolicki

Michał Wiśniewski opuścił Kościół katolicki i przeszedł na protestantyzm. Jak tłumaczył mediom, ta decyzja była wynikiem jego przemyśleń. Mimo zmiany wyznania wokalista nie odcina się od tradycji katolickiej ani nie krytykuje Kościoła. W publicznych wypowiedziach zaznaczał, że darzy go szacunkiem, a jego podejście do wiary pozostaje otwarte i pełne życzliwości. Kilka lat temu artysta otwarcie opowiedział o zmianie wyznania. Jak wyjaśnił, decyzja o odejściu od katolicyzmu i przejściu na protestantyzm była związana z jego życiem prywatnym. Dzięki temu mógł ponownie zawrzeć związek małżeński. Zmiana nastąpiła przed ślubem z Dominiką Tajner, z którą wokalista ożenił się w 2012 r. Ich małżeństwo trwało siedem lat, po czym zakończyło się rozwodem, który szeroko komentowały media.

Czy dzieci Michała Wiśniewskiego są ochrzczone?

Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci. Tylko dwoje z nich - Xavier i Fabienne, których matką jest Mandaryna - przyjęło chrzest. Artysta wyjaśnił, że w przypadku młodszych pociech świadomie zrezygnował z podjęcia takiej decyzji za nie. W rozmowie z "Faktem" podkreślił, że jego zdaniem przyjęcie chrztu powinno wynikać z własnego wyboru i być efektem dojrzałej, świadomej decyzji. Z tego powodu uznał, że pozostawi dzieciom możliwość samodzielnego zdecydowania o swojej drodze religijnej, gdy będą na to gotowe.