Dziennik Gazeta Prawana logo

Michał Wiśniewski nie jest już katolikiem. Dlatego zmienił wyznanie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:52
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski/AKPA
Michał Wiśniewski ma bardzo bogate i pełne zawirowań życie osobiste. Artysta przed laty zmienił wyznanie i przeszedł z katolicyzmu na protestantyzm. Dlaczego podjął taką decyzję. Czy sześcioro dzieci Michała Wiśniewskiego zostało ochrzczonych?

Znowu jest bardzo głośno o Michale Wiśniewskim. Wokalista Ich Troje rozwodzi się z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Niedawno przyznał, że wrócił do swojej drugiej żony, Marty Wiśniewskiej - "Mandaryny".

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to jedna z najsłynniejszych ceremonii w polskim show-biznesie. Wzięli ślub cywilny 11 lutego 2002 roku. Największym wydarzeniem był jednak ich ślub kościelny, który odbył się 10 grudnia 2003 roku w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie, za kołem podbiegunowym. W 2006 r. byli już po rozwodzie. Para ma dwoje dzieci - Fabienne Martę Wiśniewska oraz Xaviera Michała Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał Wiśniewski są znowu razem

Michał Wiśniewski jest w trakcie rozwodu ze swoją piątą żoną, Polą. Od pewnego czasu trwają spekulacje, dlaczego doszło do rozstania. Mówiło się, że Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. W niedzielę Michał Wiśniewski potwierdził oficjalnie te informacje. "Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, w styczniu, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - powiedział Michał Wiśniewski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem. Tak komentują to ich dzieci
Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem. Tak komentują to ich dzieci

Michał Wiśniewski opuścił Kościół Katolicki

Michał Wiśniewski opuścił Kościół katolicki i przeszedł na protestantyzm. Jak tłumaczył mediom, ta decyzja była wynikiem jego przemyśleń. Mimo zmiany wyznania wokalista nie odcina się od tradycji katolickiej ani nie krytykuje Kościoła. W publicznych wypowiedziach zaznaczał, że darzy go szacunkiem, a jego podejście do wiary pozostaje otwarte i pełne życzliwości. Kilka lat temu artysta otwarcie opowiedział o zmianie wyznania. Jak wyjaśnił, decyzja o odejściu od katolicyzmu i przejściu na protestantyzm była związana z jego życiem prywatnym. Dzięki temu mógł ponownie zawrzeć związek małżeński. Zmiana nastąpiła przed ślubem z Dominiką Tajner, z którą wokalista ożenił się w 2012 r. Ich małżeństwo trwało siedem lat, po czym zakończyło się rozwodem, który szeroko komentowały media.

Michał Wiśniewski potwierdza związek z Mandaryną. Wydał oświadczenie
Michał Wiśniewski potwierdza związek z Mandaryną. Wydał oświadczenie

Czy dzieci Michała Wiśniewskiego są ochrzczone?

Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci. Tylko dwoje z nich - Xavier i Fabienne, których matką jest Mandaryna - przyjęło chrzest. Artysta wyjaśnił, że w przypadku młodszych pociech świadomie zrezygnował z podjęcia takiej decyzji za nie. W rozmowie z "Faktem" podkreślił, że jego zdaniem przyjęcie chrztu powinno wynikać z własnego wyboru i być efektem dojrzałej, świadomej decyzji. Z tego powodu uznał, że pozostawi dzieciom możliwość samodzielnego zdecydowania o swojej drodze religijnej, gdy będą na to gotowe.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: wiaramichał wiśniewskikatolik
Powiązane
Wieniawa
Julia Wieniawa rezygnuje z "Mam Talent!". Podkupiła ją konkurencja?
Sam Niell nie żyje
Sam Neill nie żyje. Aktor znany z "Parku jurajskiego" miał 78 lat
Marta Wiśniewska, Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski i Mandaryna rozwiedli się błyskawicznie. Teraz znów są razem
Wiśniewski, Mandaryna
Michał Wiśniewski potwierdza związek z Mandaryną. Wydał oświadczenie
Fall, Żudziewicz
Polsat ujawnił kolejną uczestniczkę "Tańca z gwiazdami". To świetna polska aktorka
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzaleństwo na Stadionie Narodowym. Bad Bunny przyciągnął tłumy. Skąd ten pseudonim? »
Zobacz
|
Jackowski
Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Trump nie dokończy kadencji"
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Donald Tusk
Koalicja państw europejskich z Ukrainą. Premier Tusk tłumaczy, dlaczego Polski nie ma liście
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj