Michał Wiśniewski potwierdza związek z Mandaryną. Wydał oświadczenie

Trwa sprawa rozwodowa Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony, czyli Poli Wiśniewskiej. 17 czerwca 2026 r. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, podczas której doszło do zaskakującej sceny: muzyk na powitanie pocałował żonę w czoło. Wyrok jednak nie zapadł, a sprawa - jak relacjonują media - jest dość skomplikowana.

Michał Wiśniewski do Poli Wiśniewskiej

Michał Wiśniewski wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, nie miał zamiaru zabierać głosu w tej sprawie, ale sytuacja go do tego zmusiła. "Nie mogę milczeć dlatego, że ja nie jestem małym chłopcem do bicia, którego można szturchać za każdym razem" - powiedział, po czym zwrócił się do Poli Wiśniewskiej. "Ze względu na to, że (...) jest mamą moich dzieci. Nie będę się odzywał, nie będę komentował szczegółów tej sprawy, ale nie mogę sobie pozwolić na to. Przecież moja rodzina nie składa się tylko z samego Michała Wiśniewskiego. (...) Bardzo często milczę, nie odzywam się, nie komentuję, ale tym razem - absolutnie nie" - mówił. "Bardzo bym prosił, żeby trzymać się jednak bardzo prostej zasady: te sprawy zostaną rozwiązane w sądzie. Tam nie będzie przestrzeni na kłamstwo, oszustwo. Tam nie będzie przestrzeni na to, żeby wymyślać sobie niestworzone rzeczy. Tam liczą się fakty". "I może tak jak przy poprzedniej sprawie - dajmy sobie szansę? Dajmy sobie szansę, żeby dzieci nie musiały tego później oglądać, żeby to się czasami źle nie zestarzało, bo żyje się trochę dłużej niż sprawa, która trwa" - dodał.

Michał Wiśniewski o powrocie do Mandaryny

"Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, w styczniu, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - wyjawił Michał Wiśniewski. "Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i dwadzieścia jeden lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę" - podsumował.

Pięć żon Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski stawał na ślubnym kobiercu pięć razy. Jego żonami były kolejno: Magda Femme (1996–2001), Marta "Mandaryna" Wiśniewska (2002–2006), Anna Świątczak (2006–2011), Dominika Tajner (2012–2019) oraz Pola Wiśniewska, z którą wokalista rozstał się w 2026 roku i właśnie się rozwodzi.