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Polsat ujawnił kolejną uczestniczkę "Tańca z gwiazdami". To świetna polska aktorka

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:52
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Fall, Żudziewicz
18. edycję "Tańca z gwiazdami" wygrali Hanna Żudziewicz i Gamou Fall/AKPA
Już we wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy 19. edycję "Tańca z gwiazdami". Nadal nie wiadomo, kto zastąpi Ewę Kasprzyk w składzie jurorskim. Wydłuża się za to lista uczestników tanecznego show. Polsat oficjalni poinformował, że w "Tańcu z gwiazdami" wystąpi bardzo znana, ceniona i lubiana polska aktorka.

Jesienią 2026 r. na antenie Polsatu pojawi się 19. edycja "Tańca z gwiazdami". Polsat powoli ujawnia nazwiska zawodników, którzy powalczą o Kryształową kulę. Wiosną br. zakończyła się 18. edycja przebojowego, tanecznego show. Wygrali ją Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

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Wielka polska gwiazda na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

W niedzielę na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" oficjalnie ogłoszono kolejną uczestniczkę 19. edycji tanecznego show. Na parkiecie widzowie zobaczą Izabelę Kunę. Tym samym potwierdziły się informacje, które krążyły w mediach już od kilku tygodni. Internauci są zachwyceni. "Wow!; Ma Pani mój głos; Nareszcie! Będzie ogień; Na tę wiadomość czekałam; Ekstra! W końcu" - napisali m.in. widzowie "Tańca z gwiazdami".

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Propozycje udziału w "Tańcu z gwiazdami" były składane wielokrotnie

„Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i w końcu się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt” - mówiła Plejadzie osoba związana z Polsatem na temat udziału Izabeli Kuny w "Tańcu z gwiazdami".

Kim jest Izabela Kuna?

Izabela Kuna to polska aktorka, którą widzowie znają doskonale z ról w serialach, filmach oraz w teatrze. Izabela Kuna wystąpiła m.in. filmach "Lejdis", "Wołyń", "Teściowie oraz serialach "Prosta sprawa", "Krew z krwi", "Klara" czy "Morderczynie".

Kto jeszcze wystąpi w 19. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Oprócz Izabeli Kuny do walki o Kryształową Kulę tym razem staną: Helena Englert, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Piotr "Guma" Gumulec, Metteo Brunetti oraz Krzysztof Kwiatkowski. Wśród uczestników 19. edycji "Tańca z gwiazdami" jest również Andrzej Rosiewicz, ale w ostatnim czasie pojawiły się nieoficjalne informacje, że artysta zrezygnuje z występu. "Treningi do tego formatu wymagają gigantycznego, wielogodzinnego wysiłku fizycznego każdego dnia i artysta uznał, że zdrowie jest teraz dla niego absolutnym priorytetem" - informował Pudelek, powołując się na swojego informatora.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiIzabela Kuna
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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