Muzyk Ich Troje w żałobie

Jacek Łągwa to obok Michała Wiśniewskiego założyciel zespołu Ich Troje. Muzyk poinformował w czwartek, 5 lutego o śmierci bliskiej mu osoby. Okazuje się, że po długiej chorobie odeszła jego ukochana mama.

Reklama

Z przykrością zawiadamiam, że dziś po długiej chorobie odeszła moja mama Janina Borońska-Łągwa - napisał Jacek Łągwa.

Fani wspierają muzyka Ich Troje

Fani szybko pospieszyli z kondolencjami i słowami wsparcia. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. "Najszczersze wyrazy współczucia Jacku", "Szczere wyrazy współczucia... Miałem zaszczyt poznać mamę 25 lat temu...", "Przyjmij wyrazy współczucia dla całej rodziny" - pisali.

Kim była mama Jacka Łągwy?

Janina Borońska-Łągwa prywatne była mamą muzyka Ich Troje. Ukończyła łódzką Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową. Wiele razy mówiła, że bardzo kocha to miasto. Przez lata współpracowała z łódzkim Teatrem Powszechnym oraz Teatrem Nowym. Grała tam jeszcze za czasów Kazimierza Dejmka. Można ją było zobaczyć w takich produkcjach jak "Beata", "Jak rozpętałem II wojnę światową", a także kultowym serialu "Stawka większa niż życie". Zagrała tam telefonistkę Irenę.