Anna Wendzikowska, dawna gwiazda "Dzień dobry TVN", prowadzi teraz liczne imprezy i warsztaty. Dziennikarka dużo też podróżuje. Właśnie wydała książkę o rozwoju osobistym.

Anna Wendzikowska: spotkałam człowieka, z którym chcę budować przyszłość

Anna Wendzikowska w najnowszym wywiadzie dla "Faktu" opowiedziała trochę o nowinkach ze swojego życia prywatnego. Po 5 latach bycia singielką, spotkała mężczyznę, z którym chce być. Przedstawiła go już swoim córkom. "Przez pięć lat od rozstania to się nie wydarzyło. Dopiero niedawno uznałam, że to jest na tyle ważne i wartościowe, że mogę zrobić ten krok. Spotkałam człowieka, z którym chcę budować przyszłość" - wyznała dziennikarka. "To najszczęśliwszy moment mojego życia, nie tylko ze względu na miłość, która przyszła niespodziewanie, ale także na wszystko, co zrobiłam przez ostatnie lata, by dojść do tego miejsca" - dodała.

Córki Anny Wendzikowskiej

Anna Wendzikowska ma dwie córki. Starsza urodziła się w 2015 r. Ojcem Kornelii jest wokalista zespołu Audiofeels, Patryk Ignaczak. Po tym, jak ich związek nie przetrwał próby czasu, dziennikarka związała się z biznesmenem Janem Bazylem, z którym ma córkę Antoninę.