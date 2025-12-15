Anna Nowak-Ibisz zabrała głos na pogrzebie Agnieszki Maciąg. "Nie znałam takiej miłości jak wasza"

Beata Zatońska
dzisiaj, 52 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Pogrzeb Agnieszki Maciąg
W Warszawie odbyła się ceremonia pogrzebowa Agnieszki Maciąg / East News / Artur Zawadzki/REPORTER
Agnieszka Maciąg została pochowana na warszawskich Powązkach. Pogrzeb odbył się w południe 15 grudnia. Znaną modelkę i pisarkę przyszły pożegnać tłumy. Ceremonia miała charakter świecki, a kobiety, które ją prowadziły, wygłosiły poruszającą przemowę. Głos zabrała także Anna Nowak-Ibisz.
