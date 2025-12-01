Izabela Kuna to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Występowała w takich produkcjach filmowych jak "Lejdis", "Listy do M.", "Teściowie" czy "Klara". Ma dwójkę dzieci. Jej córka Nadia urodziła się w 1996 r., a jej ojcem jest Dariusz Kurzelewski. Syn Stanisław przyszedł na świat w 2009 r., a jego ojcem jest lekarz i dramaturg Marek Modzelewski. Obecny partner aktorki również ma dziecko z poprzednią partnerką Kamilą Calińską. W 2004 r. urodził się ich syn Filip.

"Matki muszą wspierać swoje córki"

Gdy Nadia Kurzelewska była nastolatką, mama zabrała ją na castingi do serialu "Barwy szczęścia" oraz do filmu "Warsaw by Night", w których grała. "Matki muszą kochać swoje córki, muszą je wspierać, pomagać im, być z nimi" - tłumaczyła Izabel Kuna w rozmowie z Plotkiem.

Córka Izabeli Kuny działa w obszarze sztuk wizualnych

Gdy w 2012 r. Nadia pojawiła się na premierze filmu "Róża" u boku Macieja Musiała, którego - jak przyznała - bardzo polubiła. Mama ostrzegła ją, że romans z aktorem, w którym zakochana jest niemal co druga dziewczyna w kraju, to raczej kiepski pomysł. Znajomość zakończyła się szybko. Nadia Kurzelewska w 2017 roku wyjechała do Australii, gdzie rozpoczęła studia na kierunku sztuki wizualne w Sydney. Jej prace były prezentowane na kilku lokalnych wystawach. Teraz Nadia Kurzelewska działa twórczo w międzynarodowej przestrzeni - łącząc wrażliwość wizualną z doświadczeniami zdobytymi na planach filmowych, choć nie poszukuje już popularności.Od niedawna znów jest w Polsce. "Od kilku lat Nadia znów jest w Polsce, ale ta rozłąka wiele mnie nauczyła" - stwierdziła aktorka niedawno w rozmowie z "Panią". W 2024 r. córka Izy Kuny zagrała epizodyczną rolę w jednym z odcinków serialu Netfliksa.