Wpadka w 'Dzień dobry TVN"

Program na żywo to taki format, w którym nie do końca wszystko da się przewidzieć i nad wszystkim zapanować. Choć, jak każde show, ma swój scenariusz, czasem dzieje się coś, co wymyka się z ram. O wpadki czasem zabawne, czasem nieco mrożące krew w żyłach nie jest trudno.

Tak było i tym razem. Do zaskakującej sytuacji doszło w programie "Dzień dobry TVN". Wpadkę podczas prezentowania pogody zaliczył Bartek Jędrzejak. Nawet prowadzący program tego dnia, czyli duet Dorota Wellman i Marcin Prokop, byli zaskoczeni tym, co się stało.

Bartek Jędrzejak przeklął na wizji

W trakcie programu to właśnie oni mieli połączyć się z Bartkiem Jędrzejakiem, który miał podzielić się z widzami informacjami na temat pogody. Zaczęło się od niewinnego żartu prowadzących. Jędrzejak w trakcie wejścia pojawił się na antenie w futrze. Wellman i Prokop porównali go do Krzysztofa Rutkowskiego. Gdy oddali mu głos Jędrzejakowi, nie spodziewali się, że usłyszą właśnie takie słowa.

Tak prowadzący zareagowali na wpadkę w "Dzień dobry TVN"

Czas na szczegółową prognozę pogody. Dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, mamy mróz. W Jeleniej Górze -12 st. C. Minus... Nie no trwa program, k***a, ludzie- wypalił na antenie. Dorota Wellman i Marcin Prokop natychmiast zareagowali na jego słowa.

A co to się tam porobiło, Dorotka, widziałaś? - zapytał Prokop. Widziałam, zdarza się, to jest program na żywo. Coś nie łączy, coś nie styka. W związku z tym pogoda nie do końca nam się udała - odpowiedziała Wellman.

Ale Bartek cały czas ją prowadzi, nie wiedząc, że nie ma go na antenie. Ja czytam mu z ruchu ust i on mówi, że będzie raczej zimno, ale nie aż tak bardzo zimno - dodał Prokop.