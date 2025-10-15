Katarzyna Wajda to aktorka, którą widzowie kojarzą z serialu "Na Wspólnej", "Kruk. Szepty słychać po zmroku" czy "Odwilż". Trzeci sezon tego ostatniego będzie miał swoją premierę 17 października.

Katarzyna Wajda rozwodzi się po 16 latach

W ubiegłym tygodniu Pudelek donosił, że aktorka rozwodzi się po 16 latach małżeństwa. Jej mąż to Mateusz, wnuk Leszka Wajdy, czyli młodszego brata reżysera Andrzeja Wajdy. Para jest w trakcie rozwodu, ale aktorka ma już nowego partnera. Okazało się, że jest nim Bartłomiej Kotschedoff. Aktora widzowie mogą kojarzyć m.in. z takich filmów jak "Skołowani", "Wróbel" czy seriali "Brokat" oraz "Bodo".

Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff są razem

Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff zagrali wspólnie w produkcji "Odwilż". Ona Katarzynę Zawieję, on Krzysztofa Trepa. W trzecim sezonie, który już za chwilę będzie miał swoją premierę, ta dwójka bohaterów zbliża się do siebie.

Kilka dni temu Wajda i Kotschedoff promowali trzeci sezon serialu "Odwilż". Wówczas nic nie wskazywało na to, że są razem. Pozowali wspólnie do zdjęć, ale nie okazywali sobie żadnych czułości. Teraz pojawili się razem na premierze filmu "Seksu dla opornych". Zakochani nie tylko wspólnie pozowali, ale trzymali się za ręce.

Katarzyna Wajda pierwszy raz o nowym związku

O nowy związek zapytał aktorkę portal Kozaczek.pl. Aktorka wyznała, że to ważny dzień dla jej partnera i go wspiera. Nie boję się o niego, bo jest świetnym aktorem i wiem, jak on gra. To wyjątkowe wydarzenie, jego premiera filmowa, więc go wspieram - powiedziała.