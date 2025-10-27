Syn Zenka Martyniuka, zwanego "królem disco polo", regularnie wywołuje awantury i skandale. Kilka dni temu zrobił burdę na pokładzie, którym wracał z Hiszpanii do Polski. Daniel Martyniuk był podpity i domagał się alkoholu. Odmowa wywołała jego agresję, a załoga samolotu postanowiła awaryjnie wylądować i oddać Daniela Martyniuka w ręce policji w Nicei.

Daniel Martyniuk słono zapłaci za wybryki w samolocie. Co na to jego rodzice?
Zabrakło dziadka na chrzcinach Floriana Martyniuka

26 października w Białymstoku odbyły się chrzciny Floriana Martyniuka - syna Faustyny i Daniela. Daniel i Faustyna Martyniukowie trzymali malucha do chrztu, a towarzyszyła im dumna babcia, Danuta Martyniuk. W kościele zabrakło jedynie Zenona Martyniuka. W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć z wydarzenia zrobionych przez fotoreporterów. Na uroczystości nie pojawił się Zenek Martyniuk.

Syn Zenka Martyniuka zrobił karczemną awanturę w samolocie. Było międzylądowanie
Wybryki Daniela Martyniuka

Narodziny Floriana miały odmienić Daniela Matyniuka. Tak się jednak nie stało. Drugie małżeństwo syna lidera zespołu Akcent też się rozpada. Daniel Martyniuk wielokrotnie obrażał żonę w sieci i zapowiedział, że się z nią rozwiedzie. Oboje pojawili się jednak na chrzcinach Floriana. Z pierwszą żoną Daniel Martyniuk rozwiódł się dość szybko i też wyrażał się o niej bardzo niepochlebnie. Martyniuk junior ma problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.