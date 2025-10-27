Syn Zenka Martyniuka, zwanego "królem disco polo", regularnie wywołuje awantury i skandale. Kilka dni temu zrobił burdę na pokładzie, którym wracał z Hiszpanii do Polski. Daniel Martyniuk był podpity i domagał się alkoholu. Odmowa wywołała jego agresję, a załoga samolotu postanowiła awaryjnie wylądować i oddać Daniela Martyniuka w ręce policji w Nicei.

Zabrakło dziadka na chrzcinach Floriana Martyniuka

26 października w Białymstoku odbyły się chrzciny Floriana Martyniuka - syna Faustyny i Daniela. Daniel i Faustyna Martyniukowie trzymali malucha do chrztu, a towarzyszyła im dumna babcia, Danuta Martyniuk. W kościele zabrakło jedynie Zenona Martyniuka. W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć z wydarzenia zrobionych przez fotoreporterów. Na uroczystości nie pojawił się Zenek Martyniuk.

Wybryki Daniela Martyniuka

Narodziny Floriana miały odmienić Daniela Matyniuka. Tak się jednak nie stało. Drugie małżeństwo syna lidera zespołu Akcent też się rozpada. Daniel Martyniuk wielokrotnie obrażał żonę w sieci i zapowiedział, że się z nią rozwiedzie. Oboje pojawili się jednak na chrzcinach Floriana. Z pierwszą żoną Daniel Martyniuk rozwiódł się dość szybko i też wyrażał się o niej bardzo niepochlebnie. Martyniuk junior ma problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.