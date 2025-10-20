Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek biorą ślub. Kiedy?

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek już niebawem mają stanąć na ślubnym kobiercu. Jak donosiły media ich ślub ma się odbyć w najbliższą sobotę, czyli 25 października. Wiadomość tę potwierdził menadżer gwiazd - Patryk Wolski w rozmowie z Pudelkiem. Dodał, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielą się niektórymi szczegółami ślubu w mediach społecznościowych. Reszta pozostanie ich słodką tajemnicą.

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego. Jak wyglądał?

Zanim jednak para prowadzących "Halo tu Polsat" powie sobie "tak", Maciej Kurzajewski wybrał się na swój wieczór kawalerski. Wydarzenie to miało miejsce w miniony weekend. Nie była to typowa impreza w klubie. W swoich mediach społecznościowych Maciej Kurzajewski zamieścił nagranie, na którym widać, jak jedzie ciemnymi tunelami i siedzi za kierownicą samochodu terenowego.

Maciej Kurzajewski nie kryje zadowolenia. "To był kosmos"

Prezenter nie krył zadowolenia a na swoim Instagramie podziękował tym, którzy zorganizowali mu ten wieczór. Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły. Jacek & Julek to był kosmos. Wielkie dzięki panowie - napisał Kurzajewski. Nie zdradził, co prawda, gdzie odbyła się impreza, ale fani spekulują, że była to kopalnia gipsu i anhydrytu.