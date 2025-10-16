Rodzina Diane Keaton przekazała magazynowi "People" oświadczenie. Są tam podziękowania za wsparcie i ciepłe słowa o Diane Keaton, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po jej śmierci. Ujawniono także, na co chorowała gwiazda. Jak poinformowano, 79-letnia aktorka zmarła w Kalifornii, w otoczeniu najbliższych.

Dlatego zmarła Diane Keaton

"Rodzina Keaton jest bardzo wdzięczna za niezwykłe wiadomości miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni w imieniu ich ukochanej Diane, która zmarła na zapalenie płuc 11 października" - przekazano w komunikacie.

Prośba rodziny Diane Keaton

Bliscy laureatki Oscara z 1978 r. zwrócili się także do fanów i przyjaciół, proponując symboliczny sposób uczczenia jej pamięci. "Kochała swoje zwierzęta i niezłomnie wspierała społeczność bezdomnych, więc wszelkie darowizny na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt byłyby wspaniałym i bardzo cenionym hołdem dla niej" - napisano.

Role Diane Keaton

Diane Keaton zdobyła sławę w latach 70. dzięki roli w filmach "Ojciec chrzestny" oraz współpracy z reżyserem Woodym Allenem. Zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Allena "Annie Hall" z 1977 roku. Zagrała w dziesiątkach filmów, były to m.in.: "Lepiej późno niż później", "Zmowa pierwszych żon", "Rodzinny dom wariatów", "Bo tak powiedziałam", "Gdzie jest Dory?" i "Poms", "Młody papież". Keaton wyreżyserowała dokument "Heaven" z 1987 roku, film "Hanging Up" z 2000 roku oraz odcinek serialu "Twin Peaks".

Rodzina Diane Keaton

Aktorka, urodzona w Los Angeles w 1946 roku jako Diane Hall, miała dwoje dzieci: córkę Dexter i syna Duke’a, których adoptowała w 1996 i 2001 roku.