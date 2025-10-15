Rosalía to pochodząca z Katalonii gwiazda, której hity podbijają listy przebojów na całym świecie. Tym razem wraz ze swoją ekipą odwiedziła Warszawę. Nie chodzi o koncert, prawdopodobnie nakręciła tu teledysk. Gwiazda na swoim instagramowym profilu, obserwowanym przez ponad 26 milionów osób, podzieliła się zdjęciami, które zrobiła podczas obiadu. Nie odwiedziła drogiej, hotelowej restauracji ani lokalu z gwiazdkami Michelina. Rosalía wpadła do baru mlecznego.

Rosalía we wtorek wieczorem na swoim profilu na Instagramie zamieściła post z 13 zdjęciami z Warszawy. Na kilku widać, że udała się do znajdującego się na Pradze baru mlecznego Rusałka. Na zdjęciach 33-latka pozuje między innymi ze schabowym z ziemniakami i kapustą, barszczem ukraińskim oraz zupą pomidorową. Na fotografiach możemy zobaczyć także m.in. warszawską starówkę i zoo.

Wypad turystyczny czy zawodowy?

Nie podano żadnego oficjalnego powodu wizyty piosenkarki w Warszawie. Podpowiedzią mogą być zdjęcia na jej stories. Widzimy tam między innymi ogromny reflektor na wysięgniku oraz porozrzucane rolki taśmy samoprzylepnej. Na innej fotografii na pierwszym planie znajduje się logo polskiej firmy zajmującej się obsługą techniczną planów. Może to wskazywać, że w Polsce powstaje najnowszy teledysk hiszpańskiej artystki.

Niczym się nie wyróżniała

"Pani była u nas incognito bez zapowiedzi, obsługa nawet nie zorientowała się, że odwiedził nas ktoś sławny. Niczym się nie wyróżniała na tle innych zagranicznych turystów, których codziennie jest sporo" - powiedział portalowi pysznosci.pl pracownik baru Rusałka.