Ignacy Liss to aktor młodego pokolenia, który już zdobył sporą popularność i zapisał się w świadomości widzów kilkoma, dosyć charakterystycznymi rolami. Jedną z nich jest ta zagrana w nowej wersji filmu "Znachor". Ignacy Liss wcielił się w tej ekranizacji w postać hrabiego Leszka Czyńskiego. Partnerował Marii Kowalskiej, która zagrała Marysię Wilczur.

Ignacy Liss zostanie ojcem. Tak oznajmił to w sieci

Aktora można było również oglądać w takich produkcjach jak "Światłoczuła" czy "Teściowie". Okazuje się, że Ignacy Liss już niebawem zostanie po raz pierwszy ojcem. W mediach społecznościowych podzielił się tą radosną wiadomością w osobliwy sposób.

Zamieścił nagranie, na którym całuje ciążowy brzuch swojej żony. Nowy poziom odblokowany - napisał żartobliwie pod fotografią.

Ignacy Liss będzie ojcem. Kim jest jego żona?

Ignacy Liss we wrześniu 2024 roku ożenił się z Marią Wende. Jego żona i przyszła mama to charakteryzatorka, która jest bardzo ceniona w branży filmowej. Na ślubie Ignacego i Marii obecni byli m.in. Roksana Węgiel z partnerem Kevinem Mglejem oraz Julia Wieniawa.

Pod nagraniem, które Ignacy Liss opublikował w sieci posypały się komentarze z gratulacjami. Gratulacje; Najpiękniejsza wiadomość; Piękna z Was rodzinka; Najlepszy news tego roku - pisali internauci.