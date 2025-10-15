Tomasz Kammel pracował w TVP od 1997 roku - zwolniono go na początku 2024 roku. Teraz Tomasz Kammel pracuje w internetowym Kanale Zero, gdzie współprowadzi poranny program "7:00" oraz swój wieczorny format. Ponadto jest on trenerem komunikacji.

Nowa partnerka Tomasza Kammela

O życiu prywatnym Tomasza Kammela wiadomo naprawdę niewiele. Raz na jakiś czas coś opowie, ale nie jest wylewany. Przed laty wiele emocji budził jego związek z Katarzyną Niezgodą, która teraz jest szczęśliwą żoną Pawła Markiewicza. W podcaście "W stronę długowieczności" Tomasz Kammel wyjawił, że ma partnerkę, która jest od niego o ponad 20 lat młodsza. 53-latek wyznał, że to dzięki niej stara się dbać o zdrowie.

"Jest dużo, dużo młodsza"

"Moja partnerka życiowa jest ode mnie dużo, dużo młodsza. Ponad 20 lat. Nie to, żebym się chwalił, tylko opowiadam z punktu badawczo-naukowego. Ona sprawiła, że pomyślałem, że fajnie by było towarzyszyć człowiekowi, będąc w formie, a nie za 20-30 lat będąc jej ciężarem. Trochę wystraszyła mnie opcja jakiejś mojej potencjalnej niedołężności. Trochę wystraszyła mnie wizja, że ona będzie musiała się z kimś takim męczyć" - powiedział dziennikarz.

W czerwcu 2025 r. Tomasz Kammel powiedział, że jego miłość ma na imię Kamila i są razem już pięć lat.