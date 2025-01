Sylwia Grzeszczak przez wiele lat była związana z Liberem. W 2014 roku wzięli ślub, a niedługo później na świat przyszła ich córka, Bogna.

Rozstanie po 10 latach

Po niespełna dziesięciu latach małżeństwa para poinformowała o rozstaniu. Kilka miesięcy później raper został sfotografowany przez paparazzi z nową partnerką. Od jakiegoś czasu krążyły także plotki o nowym związku piosenkarki. Artystka wreszcie zdecydowała się je potwierdzić.

Sylwia Grzeszczak przywitała nowy rok w towarzystwie partnera i przyjaciół. W sieci pojawiło się zdjęcie z imprezy, na którym artystka pozuje w towarzystwie wybranka.

Sylwia Grzeszczak o wspólnych chwilach z nowym ukochanym

Wokalistka z okazji rozpoczynającego się roku opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis z podsumowaniem ostatnich miesięcy. Oznaczyła w nim ukochanego. "Był to też rok wielu doświadczeń, a te złe przeplatały się wielokrotnie z tymi dobrymi. Sukces i popularność mają też swoje ciemniejsze strony. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy pilnowali mojego bezpieczeństwa bardzo blisko na co dzień i na koncertach. To oni przywrócili poczucie mojego bezpieczeństwa i normalności. Nachodzenie mnie i mojej rodziny, groźby i towarzyszący temu lęk były bardzo trudne i wpływały na zdrowie (...) W tym roku zdarzyły się też wyjątkowe chwile z Maciejem Buzałą. 2025 z potężną siłą i marzeniami! Nadchodzę!" - napisała na Instagramie artystka, zamieszczając przy nazwisku partnera emotkę zakochanej pary.