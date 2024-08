Ewa Bem wylansowała wiele przebojów, które na stałe zapisały się w historii polskiej piosenki. Wyliczać można długo. To m.in. "Żyj kolorowo", "Moje serce to jest muzyk" czy "Podaruj mi trochę słońca". W ostatnim czasie pojawiły się jednak niepokojące informacje o jej stanie zdrowia. Gwiazda w sierpniu 2023 r. miała zaśpiewać w sopockiej Operze Leśnej, ale ostatecznie zmuszona była odwołać występ. Na szczęście ze zdrowiem piosenkarki jest już lepiej i 73-latka szykuje się do występu podczas "Top of The Top Sopot Festival", który wystartuje 19 sierpnia.

Ewa Bem szykuje się do występu

W rozmowie z "Faktem" Ewa Bem przyznała, że nie może już doczekać się spotkania z publicznością. Czuje przy tym jednak wielką odpowiedzialność, ponieważ nie było jej na scenie przez rok.

"Przygotowania do koncertu idą takim naturalnym torem, czyli na początku było uzgodnienie repertuaru z organizatorami festiwalu, a teraz spokojnie się przygotowuję" - powiedziała piosenkarka.

"Czekają mnie próby, no i szykuję formę, bo nie ukrywam, że teraz nie jest potężna. Nie było mnie jednak rok, więc to ma znaczenie i dla gardła i takiej fizycznej sprawności, ale mam nadzieję, że się powiedzie i będzie dobrze" - stwierdziła Ewa Bem.

Czy Ewa Bem ma tremę?

Ewa Bem ma duże doświadczenie sceniczne. Na pytanie, czy ma tremę, odpowiedziała tak: "Oczywiście. I to ogromną. Ale to jest też trema wynikająca ze świadomości artysty, który właśnie ze względu na to, że tak długo występuje, a miał dużą przerwę, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności bycia na scenie. Więc trema wynikająca właśnie z tej przerwy jest ogromna".

"Najważniejsze jest rozśpiewanie, nie wspomagam się żadną farmakologią. Śpiewać, śpiewać, by się rozśpiewać, ale oczywiście też dbanie o zdrowie, by nie daj Boże, nie przyplątało się jakieś przeziębienie, więc na przykład uważanie na klimatyzację, która przy tych upałach ostatnich bywa zdradliwa" – tłumaczy Ewa Bem.

Szczegóły sopockiego występu Ewy Bem

"Pierwszego dnia na koncercie »Łączy nas muzyka« wystąpię może w nieco szokującym duecie, a dla mnie bardzo miłym. Będzie to Vito Bambino, z którym wcześniej nagrałam duet na jego płytę" - zdradziła Ewa Bem.

