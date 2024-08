Aleksandra Grysz jest jedną z prowadzących cykl "Czerwony dywan" w programie "Pytanie na śniadanie". W "Pytaniu na śniadanie" pracuje także jej partner, Tomasz Tylicki. 31 lipca parze urodził się syn, któremu dali na imię Tymoteusz.

Na konferencji ramówkowej TVP młodzi rodzice po raz pierwszy od rozwiązania pojawili się razem na ściance. Oboje wybrali czerń. Aleksandra Grysz założyła świetnie skrojony garnitur, który podkreślił jej zgrabna sylwetkę.

Aleksandra Grysz o narodzinach synka

Informacją o tym, że została mamą dziennikarka podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych. "31 lipca o 22.12 na świat przyszedł nasz cud, nasz najukochańszy syn Tymuś. [...] Dziękujemy też każdemu z Was za wsparcie i dobre życzenia. Uwierzcie, że czuliśmy to bardzo przez całą ciążę i naprawdę wierzymy, że i dzięki temu nasz synek, nasz mały Simba urodził się zdrowy, a my jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie, że na swoich rodziców wybrał właśnie nas" - napisała Aleksandra Grysz.

"Koktajl emocji, morze miłości"

Kilka dni temu Aleksandra Grysz udostępniła filmik opublikowany na profilu "Maluch w kadrze", na którym widać, jak przygotowuje się do rozwiązania. "Koktajl emocji, morze miłości i niezwykła waleczność. Taki był ten wyjątkowy poród. Nie zliczę, ile razy płakałam i jak bardzo jestem wdzięczna za możliwość uwiecznienia cudu narodzin w moim kadrze" - napisała autorka filmu.