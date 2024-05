Zbigniew Wodecki był artystą znanym i uznanym. Do największych jego hitów należą "Zacznij od Bacha", "Chałupy welcome to", czy "Z tobą chcę oglądać świat".

Zbigniew Wodecki był ojcem trójki dzieci

Prywatnie piosenkarz był mężem Krystyny Wodeckiej przez ponad cztery dekady. Owocem ich związku były dwie córki - Katarzyna i Joanna oraz syn Paweł. Muzyk doczekał się również pięciorga wnucząt.

Czym zajmuje się młodsza córka Zbigniewa Wodeckiego?

Katarzyna Wodecka-Stubbs to jedyne z dzieci Wodeckiego, które pojawia się w mediach. Od chwili śmierci kultywuje pamięć o ojcu. Jest prezeską rady nadzorczej Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego. Organizacja zajmuje się m.in. wspieraniem młodych artystów. Poza tym Katarzyna zajmuje się produkcją muzyczną i filmową.

Można ją co roku spotkać podczas odbywającej się w Krakowie imprezy, czyli Wodecki Twist Festiwal, którego jest dyrektorką artystyczną. Katarzyna prywatnie jest żoną Nigela Stubbsa. Mają dwójkę dzieci - córkę Lily i syna Leo.

Dwójka dzieci Zbigniewa Wodeckiego unika mediów

Pozostała dwójka pociech Wodeckiego unika mediów. Joanna ukończyła szkołę charakteryzacji.Słynne Międzynarodowe Studium Dziewulskich. Uczyła się również w Chorwacji. Poza tym wiadomo o niej tyle, że pasjonuje się fotografią i kolekcjonuje instrumenty.

Z kolei syn muzyka, czyli Paweł wybrał mało artystyczne zajęcie, choć uczęszczał do szkoły muzycznej. Jest fizjoterapeutą z wykształcenia i jak zdradził kiedyś jego ojciec kocha siłownię.

"Ma taką rękę, jak ja nogę. Jak Pudzian" - mówił Wodecki. Piosenkarz wyznał w rozmowie z "Galą", że ma z synem "średni kontakt". Prywatnie Paweł jest ojcem dwóch córek.

W jednym z wywiadów Wodecki wyznał, że tak rzadko bywał w domu, że pewnego razu syn nie poznałgo i nazwał "panem, co śpiewa Pszczółkę Maję".