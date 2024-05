Omenaa Mensah poza tym, że jest pogodynką w TVN, zajmuje się też działalnością charytatywną. Od lat jest w związku z przedsiębiorcą Rafałem Brzoską. Owocem ich związku jest urodzony w 2018 roku syn Vincent.

Celebrytka ma też córkę z pierwszego małżeństwa z Jakubem Pawłowskim. To Vanessa, która właśnie skończyła 22 lata.

Omenaa Mensah świętuje 22. urodziny córki

Z tej okazji dumna mama opublikowała jej zdjęcia w sieci. Omenaa Mensah zazwyczaj nie pokazuje swoich pociech. Tym razem zrobiła jednak wyjątek.

Na swoim Instagramie zamieściła serię zdjęć, dzięki którym jej fani mogli zobaczyć, jak zmieniała się przez lata.

Jakie życzenia złożyła córce Omenaa Mensah?

Kochanie z okazji Twoich 22. urodzin życzę tobie, żebyś była zdrowa i szczęśliwa niezależnie od pogody tego świata! Vanesko spełniaj swoje marzenia, w pracy i na uczelni jak i w życiu osobistym. Każdego dnia korzystaj ze swojej magicznej mocy i zwyczajnie rób to co ważne i cenne, ciesz się życiem i otaczaj się tylko wartościowymi i dobrymi ludźmi, bo takie osoby dodają nam skrzydeł, a przecież o to chodzi. Kocham Cię moja maleńka dziewczynko. Mama - napisała w poście.

