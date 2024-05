"Moda na sukces" - „The Bold and the Beautiful”, w skrócie „B&B” - to amerykańska opera mydlana, stworzona przez Lee Phillipa Bella i Williama Josepha Bella. Była emitowana na antenie CBS od 23 marca 1987. W Polsce serial miał premierę 5 września 1994 na antenie TVP1. Nadawano go do 9 grudnia 2014 roku.

Ronn Moss, czyli Ridge Forrester

Jednym z największych gwiazdorów i zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnych aktorów „Mody na sukces” jest Ronn Moss, który od 1987 do 2012 roku wcielał się w jednego z głównych bohaterów, Ridge'a Forrestera. Zrezygnował, bo był już zmęczony rolą. Na ekranie zastąpił go Thorsten Kaye.

Serial opowiada o perypetiach dwóch rodzin z Los Angeles – Forresterów i Spectra. Prowadzą one konkurencyjne domy mody, które różnią się prestiżem, jakością i dochodami. Firmy rywalizują ze sobą, a ich właściciele szczerze się nie znoszą. Pomiędzy bohaterami serialu dochodzi do licznych romansów, rozstań, kłótni, skandali.

Ridge Forrester, którego grał Ronn Moss, to syn Erica Forrestera i Stephanie Forrester. Bardzo zdolny projektant, który jest uważany za playboya. Na początku ma się ożenić z Caroline Spencer, ale zdradza ją na kilka dni przed ślubem. Ceremonia zostaje odwołana… I tak zaczyna się karuzela romansów, zdrad, miłości i podstępów.

Ronn Moss - aktor i muzyk

Ronn Moss urodził się 4 marca 1952 roku w Los Angeles. Ronn Moss początkowo wcale nie planował zostać aktorem. Marzył o zawodzie chirurga, ale jego największą pasją była muzyka.

Naukę grę na perkusji i gitarze rozpoczął w wieku 11 lat, a na początku lat 70. zaczął występować w klubach jazzowych w Los Angeles. Ukończył University of California Los Angeles. Mając 24 lata założył muzyczną grupę rockową Player. W 2010 roku wziął udział we włoskiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Jest we Włoszech postacią bardzo popularną i grał tam w filmach, m.in. w "Zakochanych świętach".

Ronn Moss ma też w swojej filmografii takie fabuły jak "Her Morbid Desires" (2008), "The Bay" (2010), "This Is Our Christmas" (2018) czy "Trail Blazers" (2021).

Ronn Moss nadal gra koncerty. Właśnie ma zaplanowane latem 2024 r. włoskie tournée.

Ronn Moss - życie prywatne

Od 1 stycznia 1990 do lipca 2002 był żonaty z młodszą o osiem lat aktorką i pisarką Shari Shattuck, z którą ma dwie córki. Powodem rozwodu był romans Shari Shattuck z Josephem Stachurą, dyrektorem artystycznym Knightsbridge Theatre. Moss dowiedział się o romansie żony z brukowców. Od lipca 2008 spotykał się z Devin DeVasquez, eks-dziewczyną „Playboya”; 25 września 2009 pobrali się