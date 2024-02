"Dziewczyny do wzięcia" sprawiły, że zostały okrzyknięte najsłynniejszym kobiecym duetem polskiego kina. Porównywano je do słynnej pary naturszczyków, Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicz. Co po filmie stało się z Ewą Pielach i Reginę Regulską?