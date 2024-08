Filmy "Kogel-mogel" i "Kogel-mogel II" to komedie, które do dziś cieszą się ogromnym uznaniem widzów. Przygody Kasi i Darka, państwa Wolańskich i małego Piotrusia rozbawiają do łez. Pamiętacie ten film? To nasz quiz rozwiążecie bez problemu.

