"Kogel-mogel" to polski film komediowy z 1988 roku w reżyserii Romana Załuskiego. Scenariusz napisał Załuski wraz ze scenarzystką Iloną Łepkowską. Podobnie, jak komedie Barei, tak i ten film śmieszy i bawi do dziś wielu Polaków. W pamięci widzów zapisały się kwestie wypowiadane przez bohaterów. Pamiętasz je? To rozpoznasz bez problemu, kto je powiedział.

Przejdź do quizu