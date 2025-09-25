"Przyjaciółki", 3. odcinek serialu. Do czego dojdzie między Ewą a Borysem?

W 3. odcinku najnowszego sezonu serialu "Przyjaciółki" Ewa (Karolina Chapko), dawna przyjaciółka Borysa (Piotr Stramowski) ze studiów, odwiedza go w pracowni projektowej. Obydwoje uzgadniają szczegóły dotyczące kosztownej inwestycji, którą prowadzi partner Ingi (Małgorzata Socha). W trakcie rozmowy odżywają w nich wspomnienia z młodzieńczych lat.

W pewnym momencie Ewa zapyta Borysa, czy jest szczęśliwy. Ten nie zaprzeczy. A u ciebie chyba też wszystko dobrze? – kieruje pytanie do Ewy Borys.

Tak, tak, jest dobrze. Zresztą po tylu latach to chyba nie może być lepiej. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś sama rysowałam. Słuchaj, chcesz wykorzystać tę podwójną wysokość? – próbuje odbiec od tematu Ewa. Po wymianie zdań na temat projektu Ewa stwierdza, że ma wrażenie, jakby czas stanął w miejscu.

Co wydarzy się między Ewą i Borysem? Kiedy emisja 3. odcinka serialu "Przyjaciółki"?

Najpiękniejsze wspomnienia nigdy nie blakną, prawda? – dzieli się swoim przemyśleniem Ewa. Zawsze potrafiłaś zobaczyć w projektach coś wyjątkowego… W ludziach zresztą też – dodaje Borys. Co wydarzy się dalej?

Jak dalej potoczy się relacja Borysa, będącego w szczęśliwym związku z Ingą, oraz Ewy, dawnej znajomej ze studiów? Czy łącząca niegdyś obydwoje więź rozwinie się, tylko w zupełnie nowym otoczeniu? Jak skomentuje pierwsze spotkanie z Ewą Inga?

Emisja premierowego odcinka serialu "Przyjaciółki" dziś, w czwartek 25 września o godz. 21:40 na antenie Polsatu.