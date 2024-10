Klaudia Janas zdobyła popularność dzięki roli ratowniczki Karoliny Wojtasek w serialu "Na sygnale". Aktorka na pracuje w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

To dla mnie akt odwagi

11 października w Polsce obchodzony był dzień coming outu, co skłoniło Klaudię Janas do udzielenia wywiadu magazynowi "Replika". W wywiadzie wyznała, że jest lesbijką.

Reklama

"Jeśli chodzi o odwagę, to ta rozmowa jest dla mnie aktem odwagi. Nigdy nie mówiłam w żadnym wywiadzie, że jestem lesbijką, ale nie dlatego, że to ukrywam, tylko dlatego, że nikt mnie o to nie pytał (...) Nie chcę się nad tym zastanawiać, nie chcę się bać, być, kim jestem. Rozmawiam ze sobą" - powiedziała Klaudia Janas.

Chory ojciec

Klaudia Janas niedawno apelowała o pomoc dla swojego ojca, który od trzech lat choruje na glejaka. W sieci założono specjalną zbiórkę finansową.

"Walczy z glejakiem 3 lata. Niestety ostatnia wiadomość z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach była dla nas brutalna. Guz wraca. Musimy działać natychmiastowo, bo tylko tak możemy przedłużyć życie mojemu tacie. Błagałam Państwa o pomoc 3 lata temu, będę błagać Was też dziś. Obiecałam sobie, że zrobię wszystko, co mogę by dać mojemu tacie czas" - napisano w opisie zbiórki.