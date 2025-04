Bożena Dykiel popularność zdobyła m.in. dzięki rolom w filmach: "Wesele", "Ziemia Obiecana", "Znachor" i "Wyjście awaryjne" oraz w serialach: "Alternatywy 4", "Dom" i "Na Wspólnej", w którym występuje od 2003 r.

29 kwietnia widzowie "Na Wspólnej" obejrzeli odcinek, w którym serialowa Maria Zięba, grana od 2003 r. przez Bożenę Dykiel, pożegnała się z rodziną i wyjechała na dłuższy czas do Hiszpanii. Jej odejście to cios dla wiernych fanów produkcji - nie zabrakło emocjonalnych reakcji.

"Dostałam niedawno cały pakiet, kilkanaście listów od młodych ludzi, którzy dziękują mi za moją pracę. Za to, że nie kłamię, za to, że zawsze mówię prawdę. To jest najważniejsze, a nie to, ile i gdzie gram. Tak powinno to wyglądać. Tak też są wychowywane moje wnuki. Nikt mnie nigdy nie oszukuje, ponieważ ja ich tego nauczyłam. Jeżeli nie zajmujemy się swoimi dziećmi, to po co je mamy?" - powiedziała aktorka zapytana przez Plejadę o to, że jej postać znika z serialu "Na Wspólnej".

Co na to serialowy mąż Bożeny Dykiel?

W serialu "Na Wspólnej" męża Marii Zięby, Włodka, gra Mieczysław Hryniewicz. Dodał również, że nie wie, kto wpadł na pomysł wyjazdu Marii, podkreślając, że scenarzyści stale pracują nad kolejnymi odcinkami i dynamicznie rozwijają wątki. "Scenarzyści, cały czas piszą kolejne odcinki, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Nie wiem, czy Bożenka jest w tych nowych odcinkach, czy jej nie ma. Nie mam pojęcia, kto wpadł na ten pomysł " - powiedział Mieczysław Hryniewicz "Faktowi".