Julia Kamińska to aktorka, która nie tylko gra, ale też śpiewa. Niedawno światło dzienne ujrzał jej najnowszy album. Miał promować go koncert, który w ostatniej chwili został odwołany. Julia Kamińska wróciła do tematu w programie "Pytaniu na śniadanie". Okazuje się, że sprawą zajmują się prawnicy.