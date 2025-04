W Wielkanoc podobnie jak w Boże Narodzenie stacje telewizyjne przygotowały ciekawe propozycje dla widzów. Co będzie można zobaczyć w telewizji 20 kwietnia 2025, czyli w Niedzielę Wielkanocną? Oto najciekawsze propozycje.

Wielkanoc 2025. Co warto zobaczyć w telewizji?

Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego - transmisja z Watykanu - TVP 1, godz. 10:25

Reklama

W Niedzielę Wielkanocną będzie można zobaczyć mszę święta Zmartwychwstania Pańskiego z błogosławieństwem Urbi et Orbi wygłoszonym na placu św. Piotra w Watykanie.

"Kogel-mogel" - TVP 2, godz. 18:30

TVP po raz kolejny pokaże uwielbianą przez Polaków komedię w reżyserii Romana Załuskiego. Po egzaminach wstępnych na wydział pedagogiki Katarzyna wraca do rodzinnej wsi. Tu czeka ją niespodzianka - rodzina bez jej wiedzy rozpoczęła przygotowania do zaręczyn z bogatym sąsiadem, Kolasą. Kasia wpada w rozpacz, próbuje się sprzeciwić decyzji rodziców i ucieka z domu.

"The Traitors. Zdrajcy" - TVN, godz. 19:45

TVN wyemituje kolejny odcinek drugiego sezony "The Traitors. Zdrajcy". Uczestnicy show podzieleni są na dwie grupy i grają o główną wygraną. "Lojalni" muszą zidentyfikować "zdrajców", a ci bronią się przed zdemaskowaniem i w nocy eliminują przeciwników

"Rolnik szuka żony" - TVP 1, godz. 21:20

Odcinek zerowy 12. edycji "Rolnik szuka żony", w którym zostaną zaprezentowani kandydaci do udziału w programie. Będą to mieszkańcy całej Polski: od Podlasia do Wielkopolski. Dzieli ich wiek (najmłodszy z nich ma 23 lata, a najstarszy 54 wiosny). Jedni uprawiają warzywa, inni zboże, jeszcze inni postawili na hodowlę zwierząt. W nowym sezonie programu zobaczymy tylko piątkę z prezentowanych bohaterów - tych którzy otrzymają najwięcej listów.

"Autentyczni" - TVN, godz. 11:30

„Autentyczni” to cykl spotkań, który na nowo definiuje pojęcie wywiadu. W roli prowadzących występują osoby w spektrum autyzmu, zadając pytania z zupełnie innej perspektywy – często odważnie, bez zbędnych konwenansów, ale zawsze z potrzeby autentycznego zrozumienia świata, drugiego człowieka oraz samych siebie. To właśnie ten szczery i nieprzewidywalny dialog sprawia, że rozmowy zostają w pamięci na długo. Program w subtelny, ale wyrazisty sposób udowadnia, że neuroróżnorodność może być realną siłą – nie tylko w mediach, ale także w szerszym kontekście społecznym. Gościem najnowszego odcinka programu prowadzonego przez Dorotę Wellman będzie Maciej Zakościelny.

Program telewizyjny na 20.04 (Niedziela Wielkanocna). Co obejrzeć?