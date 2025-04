Kaja Moskaluk pracuje w mediami od kilkunastu lat. Zaczęła, gdy miała 21 lat i była związana z TVP. W "Pytaniu na śniadanie" przygotowywała materiały podróżnicze oraz prowadziła wywiady z gwiazdami. Ostatnio pojawiała się także w serwisach informacyjnych TVP Info.

Na swoim profilu na Instagramie dziennikarka zamieściła wpis, w którym podziękowała fanom i współpracownikom za wspólnie spędzone lata. Kaja Moskaluk podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła sama i nie jest ona efektem ze zmian kadrowych w stacji.

"Nie mówię do widzenia"

"Dziś zamknął się dla mnie ważny rozdział – zakończyłam współpracę z TVP. Tak chciałam, dla ciekawskich" - napisała Kaja Moskaluk. Dziennikarka podkreśliła, że czas spędzony w TVP obfitował w niezwykłe przygody, cenne znajomości, ważne reportaże i felietony, a także wzruszające i radosne chwile.

"To były lata pięknych przygód, znajomości, ważnych reportaży, felietonów, "lajfów", zabawnych momentów, wylanych łez. Ale nie mówię "do widzenia", nie mówię "that's it"- bo wiem, że dziennikarsko jeszcze wiele przede mną" - napisała Kaja Moskaluk.

Nowe projekty

Teraz Kaja Moskaluk chce skoncentrować się na realizacji własnych projektów. Nie ukrywa, że marzy o tworzeniu filmów dokumentalnych. W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że chciałaby poświęcić się tej formie dziennikarstwa, co pozwoli jej rozwijać się zawodowo w nowym kierunku.