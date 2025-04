Gwiazda "Na dobre i na złe". Gdzie grał Piotr Garlicki?

Piotr Garlicki to znany aktor filmowy i serialowy. W przeszłości często grywał w produkcjach historycznych. W "Pasji" (1977) Stanisława Różewicza zagrał Edwarda Dembowskiego, w "Znaków szczególnych brak" (1978) Anatolija Bobrowskiego – Feliksa Dzierżyńskiego, w "Sekrecie Enigmy" (1979) Romana Wionczka – kryptologa Henryka Zygalskiego.

Od ponad 20 lat Piotra Garlickiego można oglądać w serialu "Na dobre i na złe". Wciela się w postać doktora Stefana Trettera. Ta rola sprawiła, że zyskał ogromną sympatię fanów tej produkcji oraz popularność.

Jest gwiazdą "Na dobre i na złe". Dlaczego został aktorem?

Mało, kto wie, że Piotr Garlicki nie marzył o aktorstwie. Po maturze studiował filologię orientalną. Studia te jednak przerwał. Jak więc doszło do tego, że spróbował swoich sił w aktorstwie? Namówił go do tego ojciec jego zmarłego przyjaciela.

Nie wiedziałem, co ze sobą dalej robić. Wtedy ze strony Jacka Woszczerowicza i Haliny Kossobudzkiej padła propozycja, żebym zdawał do szkoły teatralnej. Posłuchałem i tak to się zaczęło - mówił w wywiadzie z "Vivą!" Piotr Garlicki.

Syn gwiazdy "Na dobre i na złe" poszedł w ślady ojca

Nie wszyscy wiedzą, że podobnie jak on zawód aktora wybrał także jego syn. Piotr Garlicki był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną aktora była Monika. Owocem tego związku jest syn Łukasz. To właśnie on podobnie jak ojciec jest aktorem. Gra w filmach oraz serialach. Można go także zobaczyć na teatralnej scenie.

Łukasz Garlicki to syn gwiazdy "Na dobre i na złe". Gdzie grał?

Debiutował w roku 1998 w spektaklu Teatru Telewizji w reżyserii Stanisława Jędryki pt. "Łukaszek", w Teatrze Ateneum w "Opowieści Lasku Wiedeńskiego" rolą Ericha w spektaklu Agnieszki Glińskiej oraz główną rolą Marcina Borowicza w serialu Pawła Komorowskiego "Syzyfowe prace".

Można go było zobaczyć także w takich produkcjach jak "Warszawianka", "Nieobecni" oraz "Zołza". W 2011 roku stworzył "Projekt Warszawiak". Utwór "Nie ma cwaniaka na warszawiaka" Projektu Warszawiak przeszło dekadę temu nuciło wiele Polek i Polaków.

Czy gwiazda "Na dobre i na złe" ma dwóch synów?

Piotr Garlicki ma też drugiego syna z kolejnego małżeństwa. Jego partnerką została Dorota. Ten związek też się rozpadł. Kasper, bo tak ma na imię młodszy syn Garlickiego, również zajmuje się aktorstwem. Jest aktorem dubbingowym. Mieszka w Stanach Zjednoczonych. Można go było usłyszeć w takich produkcjach jak "Byle do przerwy", "101 dalmatyńczyków ", "Lilo i Stich " oraz "Ben 10".