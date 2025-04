TVP ogłosiła nazwisko swojej nowej gwiazdy. To transfer z TVN do TVP. Plotki o tym, że Gabi Drzewiecka, bo to o niej mowa, zmienia redakcję pojawiły się już kilka tygodni temu.

Gabi Drzewiecka odeszła z TVN

Ona sama opublikowała w sieci wpis, w którym poinformowała, że po dekadzie rozstaje się ze stacją TVN i złożyła wypowiedzenie. Przyznała, że decyzja o odejściu była trudna, ale nadszedł już czas na zmiany.

Reklama

To była dla mnie trudna decyzja, ale przyszedł czas, żeby ją podjąć. Dzisiaj złożyłam wypowiedzenie i zakończyłam współpracę ze stacją TVN. Dziękuję za ponad 10-letnią przygodę, podczas której miałam okazję rozwijać się jako dziennikarz muzyczny, a także prowadziłam programy, festiwale oraz największe imprezy masowe - napisała w sieci.

Reklama

Całej stacji życzę jak najlepiej. Poznałam tu mnóstwo ludzi, z którymi niezależnie od mojej decyzji będzie mnie łączyć przyjaźń. Przyszedł czas na inną drogę. Do zobaczenia! - czytamy w jej wpisie.

Transfer z TVN do TVP

Pod koniec marca jej menadżerowie byli widziani w TVP. Już wtedy plotkowano, że Gabi Drzewiecka przechodzi do tej stacji. W "Pytaniu na śniadanie" w środę (2 kwietnia) oficjalnie potwierdzono te doniesienia. Okazuje się, że dziennikarka zadebiutuje w roli prowadzącej galę Fryderyki 2025, która odbędzie się w Krakowie.

Gabi Drzewiecka poprowadzi Fryderyki 2025

Gabi Drzewiecka przyznała, że jest bardzo podekscytowana zmianą i tym, że poprowadzi galę. Zaznaczyła, że tak naprawdę będzie ją współprowadziła z gwiazdami, które się na niej pojawią. Konwencja jest taka, że będę się dosiadać do stolików gwiazd - wyjaśniła.