W serialowym świecie głośno było ostatnio o tym, że Barbara Bursztynowicz po kilkudziesięciu latach grania Elżbiety w serialu "Klan" postanowiła rozstać się z produkcją i spróbować swoich sił w innych aktorskich wyzwaniach.

"Pierwsza miłość". Wojciech Błach żegna się z serialem

Okazuje się, że to nie jedyne pożegnanie, na jakie muszą przygotować się widzowie. "Pierwsza miłość", która emitowana jest w stacji Polsat, ma wielu fanów. Losy bohaterów tego serialu budzą w widzach wiele emocji. Teraz z pewnością zaskoczy ich śmierć jednego z bohaterów. Chodzi o Michała Domańskiego, w którego wciela się Wojciech Błach.

Reklama

"Pierwsza miłość". Postać grana przez aktora zostanie uśmiercona

Grana przez niego postać przez wiele lat była jedną z głównych w serialu "Pierwsza miłość". Scenarzyści postanowili jednak zakończyć jego wątek. Odbędzie się to w dramatycznych okolicznościach. Oznacza to, że Wojciech Błach na dobre pożegna się z produkcją.

Decyzja o tym, że zostanie uśmiercony nie wszystkim przypadła do gustu. Niektórzy widzowie i fani produkcji uważają, że nie jest to potrzebne. Według nich wystarczyłoby, by bohater grany przez Błacha wyjechał i mógł wrócić do produkcji, jeśli będzie chciał. Są też tacy, którym ten sposób na zakończenie jego wątku, jednak się spodobał.

Zmiany w serialu "Pierwsza miłość". Reakcja fanów

Już się trochę nie chce oglądać, dziwny scenariusz coraz bardziej się robi i uśmiercanie aktorów; Mam nadzieje, że to była decyzja Wojciecha Błacha a nie scenarzystów. Świetny aktor. Uśmiercić to powinni Krystiana mdła postać na maksa. Nieudacznika też trzeba potrafić grać; Za chwilę nie będzie żadnego aktora ze starej "Pierwszej miłość", bo pozamieniają na nowych. Wtedy to już nie będzie to samo - pisali fani w mediach społecznościowych.