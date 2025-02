W piątek 28 lutego poznaliśmy zwycięzcę czwartej edycji "Farmy". Pewne miejsce w finale miała jedynie Żaneta. Pozostała trójka, czyli "Bandi", "Surfer" i Kaja, musiała o nie walczyć. Zdobywca "Złotych Wideł" i 100 tysięcy złotych mógł być jednak tylko jeden. Kto wygrał razem?

Tak obstawiali internauci

W mediach społecznościowych jeszcze przed finałem rozgorzała dyskusja, kto powinien wygrać czwarty sezon "Farmy". Internauci zdecydowanie mieli swojego faworyta. "'Bandi'! Musisz to wygrać", "Tylko i wyłącznie 'Bandi'", "'Bandi' zasłużył za na finał i wygraną", "Mam nadzieję, że 'Bandi' wygra. On jedyny zasługuje na to", "'Bandi' naj! Głosujcie na niego" - pisali w komentarzach na instagramowym profilu "Farmy".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kto wygrał "Farmę"?

Finał "Farmy" był emitowany na antenie Polsatu na żywo. Emocjonujące zakończenie trzymało fanów w napięciu do samego końca. To widzowie mogli wybrać, kto wygra rolniczy show. Głosowanie odbyło się przez SMS-y.

Jak się okazało w finale, życzenia większości widzów zostały spełnione i to właśnie "Bandi" został zdobywcą "Złotych Wideł", tytułu "Superfarmera" i 100 tysięcy złotych. Za Bronisławem Bandykiem uplasowali się Żaneta Hałas, a trzecią lokatę zajął Łukasz Zarzycki "Surfer".