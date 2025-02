W niedzielę 2 marca w Polsacie startuje 16. edycja "Tańca z gwiazdami". W 16 edycji "Tańca z gwiazdami zobaczymy 12 par celebrytów. Maciej Kurzajewski tańczy z Lenką Klimentovą, a Jan Kliment z Grażyną Szapołowską. Blanka Stajkow zatańczy z Mieszkiem Masłowskim, Adrianna Borek z Antonim Kosińskim, Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke, Magdalena Narożna z Piotrem Musiałkowskim, Filip Gurłacz z Agnieszką Kaczorowską, Magda Mołek z Michałem Bartkiewiczem, Aleksandra Filipek z Wojtkiem Kuciną, Cezary Trybański z Izabelą Skierską, Michał Barczak z Marią Tarnowską, Tomasz Wolny z Darią Sytą.

Agnieszka Kaczorowska chciała zostać jurorka w "Tańcu z gwiazdami"

Po kilku latach do "Tańca z gwiazdami" wraca jako trenerka Agnieszka Kaczorowska. Tancerka i aktorka w 2024 r. chciała zostać jurorką show. Nie udało się, producenci wzięli do składu sędziowskiego Tomasza Wygodę. Agnieszka Kaczorowska bardzo to przeżyła i publicznie dawała wyraz swojemu rozczarowaniu.

"Była rozpacz. Ogromny smutek. Poczucie niesprawiedliwości. Bezsens działania, aby osiągnąć swoje cele. Potem przyszła złość. Potem pustka... A potem przyszedł czas na świadome wypełnienie się zaufaniem, że wszystkim jest po coś" - napisała na Instagramie.

Krytyka Tomasza Wygody

W rozmowie z portalem Plotek Kaczorowska-Pela nie omieszkała wbić szpili nowemu jurorowi tanecznego show, Tomaszowi Wygodzie. "Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem - powiedziała Agnieszka Kaczorowska. Wygody bronili Iwona Pavlović i Rafał Maserak.

Zmartwiona Agnieszka Kaczorowska

"Agnieszka boi się starcia z jurorami, bo wie, że miała z nimi poważny i medialny konflikt. Obawia się też, że przez zamieszanie po "Królowych przetrwania" jej taneczny partner szybko odpadnie z programu. Filip bardzo dobrze sobie radzi i może gdyby miał inną partnerkę, miałby wielkie szanse, aby dojść do finału" - powiedział informator "Faktu". "Agnieszka bardzo martwi się, że przyczyni się do porażki Gurłacza" -dodaje.