Serial "Na Wspólnej" jest nadawany w TVN od 2003 r. Widzowie za nim przepadają. To opowieść o losach mieszkańców domu przy ul. Wspólnej w Warszawie. Maria i Włodek Ziębowie, których grają Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz, prowadzą bar "U Marii".

Burza u Ziębów

Media obiegła informacja, że Maria Zięba znika z serialu "Na Wspólnej". Napisał o tym portal "Świat gwiazd". Jak się jednak okazuje, będzie to nieobecność czasowa i uwielbiana bohaterka powróci do serialu. Jak się okazuje, scenarzyści mocno skomplikowali wątek Ziębów. W ich rodzinie wiele się wydarzy. Do Polski przyjedzie siostra Marii Zięby, Róża (Halina Rasiakówna).

Reklama

Co dalej z Marią Ziębą?

Szybko wyjdzie na jaw, że kobieta jest chora, ma guza mózgu. Nie chce się jednak poddać operacji. Rodzina jednak działa. W dniu urodzin Marii okaże się, że Riccardo znalazł klinikę, która zoperuje Różę. Maria postanawia towarzyszyć siostrze i razem z nią wyjeżdża za granicę. Jak uspokaja produkcja, ma być to tylko czasowa nieobecność Marii Zięby, czyli Bożeny Dykiel, w serialu.