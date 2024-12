Marcin Daniec to jeden z najbardziej znanych artystów polskiej sceny kabaretowej. Artysta powrócił do TVP i w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zaprezentował nową odsłonę swojego znanego i lubianego programu kabaretowego "Marzenia Marcina Dańca". Program ten zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 30 lat temu.

Marcin Daniec wrócił do TVP

Dostałem propozycję z TVP, że kategorycznie muszę wrócić po ośmiu latach do programu "Marzenia Marcina Dańca". Dostałem wolną rękę przy realizacji. Będziemy je nagrywać po wakacjach - tak w rozmowie z Plejadą mówił o nim kilka miesięcy temu.

W programie "Marzenia Marcina Dańca" wystąpili m.in. Hanna Śleszyńska, Andrzej Grabowski, Mezo, Liber a także Andrzej Sikorowski. Już na początku swojego występu wbił szpilkę poprzednim władzom TVP.

Marcin Daniec uderzył w byłe władze TVP

Witam Państwa bardzo serdecznie. Warto żyć dla takich chwil. Dobry wieczór państwu po 10 latach przerwy na "Marzeniach Marcina Dańca". Bardzo dziękuję! - powiedział Daniec.

Witam również telewidzów. Proszę państwa, dwie części, drugi dzień świąteczny. Pięknie państwa pozdrawiam. Moje marzenia będą pomagali mi realizować moi wielcy przyjaciele. Zgodzili się po 2-3 sekundach rozmowy - stwierdził satyryk.

Marcin Daniec mówi o szacunku do artysty

Po czym zaprosił widzów na swój show. Szanowni państwo, życzę państwu wspaniałej zabawy. Chcę powiedzieć, że dostałem telefon, kiedy zaproszono mnie do wznowienia "Marzeń..." dwanaście miesięcy temu. No to jest szacunek do artysty? Rok przed już wiesz! - podkreślił.