Pojawiły się nowe informacje na temat "Familiady". Wielbiciele tego teleturnieju nie będą zadowoleni. Otóż na początku 2025 roku, przez prawie dwa miesiące, nie zobaczymy nowych odcinków. Do tej pory to się nie zdarzyło, a teleturniej jest nadawany od 1994 r. Wszystko przez zmianę producenta. Co dalej z Karolem Strasburgerem?